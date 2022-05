Frustrert Sørloth tross scoring: – Jeg er for stor

Alexander Sørloth scoret i Sociedad-nedtur, men er oppgitt over at han aldri får frispark av dommerne.

Alexander Sørloth vartet opp med en klassescoring da Real Sociedad spilte uavgjort mot Rayo Vallecano.

Han kranglet seg til en skuddposisjon fra 18 meter, og fyrte av gårde en strålende avslutning. Den var såpass god at ballen gikk i mål.

Det var Sørloths tredje scoring i LaLiga denne sesongen.

– Jeg føler det gå bra om dagen, og det er fin flyt. Touchen sitter, og nå kom scoringen og spillet er bra, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Etter en tung sesong har Sørloth spilt seg i form i det siste.

– Nå har jeg fem starter på rad, og tre hele kamper på rad. Når jeg har spilt som dette tidligere i karrieren har jeg alltid levert. Veldig deilig.

Han scoret, men var også svært frustrert på dommeren under kampen. Sørloth fortviler over at motspillerne får forsvare seg "som de vil" mot nordmannen.

– Jeg får aldri frispark. Har gått fem kamper på rad hvor jeg føler jeg ikke har fått et eneste frispark. Forklaringen er den samme hver gang, at jeg er for stor til å få frispark. Det føles ut som motspillerne kan gjøre hva som helst, sier en oppgitt Sørloth.

– Det er frustrerende, og jeg var verre på det før. I dag ble det litt mye, syns jeg.

VARIERENDE: Alexander Sørloth har ikke fatt det helt til å stemme på utlånet til Real Sociedad denne sesongen. Han står med tre ligamål for baskerne. Foto: ANDER GILLENEA

Landslagsspilleren er på utlån fra RB Leipzig til Real Sociedad denne sesongen. Snart løper avtalen ut. Det er fortsatt usikkert hva som skjer med Sørloth neste sesong.

– Jeg prøver å luke bort det og ha fokus på kampene. Jeg har sagt til agenten at han får ta seg av det nå, så får vi oppsummere etter sesongen. Det er best sånn for meg, svarer han ordknapt om fremtiden.

– Kunne du tenke deg å fortsette å være i Real Sociedad?

– Jeg føler jeg er på en veldig fin plass. Spiller på et høyt nivå, scorer mål, spiller bra, gode medspillere. Man kan ikke se bort i fra det, sier angrepsspilleren.

Det ene poenget var fort to for lite for baskerne. Nå er det fem poeng opp til Atletico Madrid på fjerdeplassen som gir Champions League-spill. Fire kamper gjenstår av sesongen.

– Vi er heldig at resten av lagene har tapt poeng. Vi var en skuffet garderobe etter kampen, men vi må ta med oss at vi øker forspranget og er nær europacupspill neste sesong.