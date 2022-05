Nærbø til europacupfinale i håndball etter straffedrama mot Drammen

Nærbø sikret avansement til finalen i europacupen i håndball med seier over Drammen i straffekastkonkurranse søndag. Kampen endte 35-31.

Drammen hadde med seg en 30-27-ledelse fra hjemmemøtet, og dermed var premissene klare foran den spennende kampen på Jæren. Vertene måtte vinne med minst tre mål for å ha håp om finaleplass.

Underveis i kampen hadde Nærbø initiativet og så ut til å sikre avansementet klart.

Det var helt til August Olsen Storbugt sikret 27-30 for Drammen i siste sekund, og kampen måtte avgjøres med straffekastkonkurranse.

Der var Nærbø sterkest og sikret avansement til finalen. Etter at Drammen bommet på den sjuende straffen sin, ble Tord Asknes Lode matchvinner for Nærbø.

Rumensk motstand

I finalen venter rumenske Baia Mare. De slo svenske Alingsås i semifinalen. Finalen spilles i likhet med semifinalen over to kamper, som går 21. og 28. mai.

Drammen åpnet best, men til pause ledet Nærbø med fire mål. Dermed var presset på Drammen foran 2. omgang, som var i visshet om at de minst trengte å score tolv mål til for å annullere Nærbøs bortemålsfordel fra det første møtet.

Dramatikk

Men i den siste omgangen slet gjestene med å sette Nærbø under press, og de kom seg ikke à jour. Etter halvspilt omgang var det stadig Nærbø som hadde grepet om finalebilletten med fem måls ledelse. Drammen måtte dermed ha minst to mål for fortsatt å ha håp om finalespill.

Det ble svært spennende mot slutten der lagene byttet på å score raske mål. I siste sekund sikret altså Storbugt fornyet Drammen-håp. Det skulle likevel ikke redde finaleplass for gjestene.

Europacupen er den på nivå tre i EHFs turneringssystem, rangert bak mesterligaen og europaligaen. Den er ikke åpen for lag fra de tre høyest rangerte nasjonene.

