Måtte flykte etter koranbrenning

Flere politipatruljer måtte bistå da det oppsto opptøyer utenfor moskeen i Uppsala i Sverige, søndag.

Årsaken var at høyreekstremisten og partilederen for det Islam-kritiske partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, brente koranen under et valgmøte.

Det til tross for at hans søknad om å avholde valgmøtet var blitt avslått av kommunen.

Opptrinnet endte med at Paludan måtte flykte fra stedet i bil. Men da bilen forsøkte å kjøre av gårde, var det minst én person som hoppet opp på bilen, ifølge Aftonbladet.

– Han kom seg ut av kjøretøyet sitt, men ble veldig raskt møtt av folk som angrep bilen slik at det ble skader, sier pressetalsperson for politiet i Region Mitt Mikael Hedström til SVT.

Ifølge svensk politi kom ingen til skade.

De opplyser også til SVT at de har snakket med Paludan etter hendelsen. De bekrefter at han ikke er siktet eller mistenkt for noe.

– Vi har klare indikasjoner på at han nå har forlatt Uppsala, sa politiet i 19-tiden.

Opptrinnet i Uppsala skjer kun uker etter at valgmøtene til Paludan førte til voldsomme opptøyer i en rekke svenske byer.

Da kom flere politifolk til skade, og både biler og busser ble satt fyr på.

Politiet knyttet derimot disse opptøyene til kriminelle miljøer, og mente det ikke nødvendigvis var Paludan som var målet – men politiet.