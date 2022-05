Markus (21) og Sander (20) klarte EM-kravet etter nye norske rekorder i tikamp

Markus Rooth stupte over målstreken til pers 4:33.08 på 1500m og den norske rekorden i tikamp lyder nå på 8307 poeng.

– Det startet med pers på hekken, og en diskos som var bak forventingene. Så gikk det bare oppover. Men det hadde aldri gått uten Sander. Jeg og Sander jobbet som et bra lag. Det var en morsom dag for norsk mangekamp, sier Rooth om bragden.

Sander Aae Skotheim var også over den tidligere norgesrekorden da han perset med tiden 4:29.11 og endte på 8298 poeng.

Begge klarte samtidig EM-kravet, og er dermed klar for EM i friidrett i München i Tyskland fra 15. til 21. august 2022.

– Begge tok EM-kravet og norgesrekorden, og det er jo klart at det er en fryktelig flott opplevelse for både Markus og Sander. De er to unge gutter, Sander er 20 år og Markus 21 år, og hadde som mål om å klare 8100 poeng. Det var de langt over, og faktisk ikke langt unna VM-kravet heller, som er 8350 poeng, forteller John Ertzgaard i forbundet til TV 2.

Og slår fast:

– Mangekamp er en utrolig viktig gren for norsk friidrett, for tikamp gir utøverne allsidighet og utvikling. Mange velger tikamp før de spesialiserer seg, som for eksempel Karsten Warholm, men dette er to gutter som først og fremst satser på tikamp, sier han.

– Hva kan de utrette i EM?

– Det er jo to U23-gutter, men nå får de erfaring fra å være med i det beste selskapet. OL-mesteren er jo for eksempel fra Europa, så nå får de målt seg mot ham og tatt de første stegene i overgangen fra junior til seniorer, påpeker John Ertzgaard.

Multistars-stevnet gikk av stabelen i italienske Grosetto.