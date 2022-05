Gabriel ble Arsenal-helt: – Så viktig for Champions League-håpet

West Ham - Arsenal 1-2

Se Gabriels mål i videovinduet øverst!

Begge midtstopperne scoret da Arsenal vant 2-1 borte mot West Ham søndag.

Rob Holding fikset ledelse for Arsenal, før Jarrod Bowen utlignet for Hammers. I andre omgang stanget Gabriel inn det som ble seiersmålet for gjestene.

Etter at Tottenham la seg på fjerdeplass etter 3-1-seieren over Leicester tidligere på søndagen, er Arsenal tilbake på Champions League-plass med seieren over West Ham. Arsenal er nå to poeng foran Tottenham.

Fire kamper før slutt er det nå kun tre poeng opp til Chelsea på tredjeplass.

Mål: Holding (ARS) 0-1 (38)

Sju minutter før pause tok Arsenal ledelsen da Rob Holding headet inn hjørnesparket til Bukayo Saka, men gleden på bortetribunen ble kortvarig.

På overtid av første omgang slo Declan Rice en fin pasning ut til høyre på Vladimír Coufal, som fant Jarrod Bowen foran mål. Bowen fyrte av på halvvolley og satte inn 1-1-scoringen forbi stopper Gabriel og målvakt Aaron Ramsdale.

Ti minutter inn i pause stanget inn Gabriel inn seiersmålet for Arsenal. Gabriel Martinelli fikk ballen bak i feltet og lempet den inn motsatt, der Gabriel stanget inn det som skulle bli seiersmålet bak West Ham-målvakt Lukasz Fabianski.

– Se du på feiringene til Arsenals supportere og spillere. Så viktig er den kampen for Champions League-håpet, sier tidligere Arsenal- og West Ham-stopper Matthew Upson hos BBC.

Martin Ødegaard startet kampen mot Arsenal-kaptein. Drammenseren ble byttet ut på overtid.

Mål: Bowen (WHU) 1-1 (45)

