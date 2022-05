Debuterte på Eurovision-scenen: – Det mest ikoniske nummeret i år

Den 10. mai går den første semifinalen for Europas største musikkbegivenhet Eurovision av stabelen i Torino.

Norges håp Subwoolfer med låten «Give That Wolf A Banana» er semifinalens 16. bidrag ut på scenen.

I semifinalen må de blant annet bryne seg på Danmark, Nederland, Portugal samt norske Amanda Tenfjord som representerer Hellas.

– Veldig stas

Den norske delegasjonen ankom Italia lørdag, og søndag hadde Subwoolfer sine første gjennomganger på Olympia-stadionet i Torino.

«Keith» og «Jim» som de to karakterene heter, fremførte låten tre ganger.

– Nå har vi fått ulvene våre på scenen, og det var veldig stas. Vi er ikke «over the moon» enda som vi sier på ulvespråket, men vi kommer nok dit, sier Norges MGP-sjef Stig Karlsen til TV 2.

LITT Å JOBBE MED: MGP-sjef Stig Karlsen sier de er fornøyd etter de første prøvene, men understreker at Norges bidrag har litt å jobbe med. Foto: Nathan Reinds / EBU

Arrangøren EBU har delt flere bilder av det som ser ut som et forrykende sceneshow fra de anonymiserte nordmennene.

– Ute på presidentkampanje

Norges bidrag ligger foreløpig på en åttendeplass på bettingselskapene sine lister over hvem som kommer til å gå av med seieren. Oddsen har imidlertid satt Subwoolfer sine vinnersjanser til kun to prosent.

Frem mot semifinalen 10. mai forteller Karlsen at de vil jobbe beinhardt for å overbevise Europa om at Subwoolfer er årets vinner.

– Det handler om å skape mest mulig blest, og sørge for at låten og artisten blir synlig i Europa. Jeg vil nesten si at vi er ute på en presidentkampanje for å flagge produktet, sier Karlsen.

– Det vil være sterkt

Han mener interessen rundt Norges bidrag er «veldig stor».

– Med masker og skjult identitet er det mange som synes dette er spennende og som blir nysgjerrige. Det er en fengende låt, og det ligger god humor i dette, sier Karlsen og legger til:

– Jeg tror nok det er det mest ikoniske nummeret i årets Eurovision.

Ukrainas bidrag troner soleklart alene på toppen av bettingselskapenes lister, med en vinnersjanse på hele 42 prosent.

FAVORITTER: Ukrainske Kalush Orchestra er soleklare favoritter under årets Eurovision. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Karlsen sier han ikke blir overrasket dersom Ukraina står igjen som vinnerne av årets Eurovision.

– Musikk er ikke bare lydbølger, det er også følelser. Det vil være sterkt å se de ukrainske artistene på scenen. De vil nok få voldsomt med stemmer fordi folk føler sterkt for dem, og de har en ok låt, sier MGP-sjefen.

Det er hiphop-gruppen Kalush Orchestra som representerer Ukraina med låten «Stefania». Deres opptreden fra den nasjonale finalen har fått over seks millioner visninger på Youtube.

Til sammenligning er Norges bidrag sett av drøye 3,7 millioner.

Tror på seier

Karlsen har derimot stor tro på at Norge kan stikke av med seieren, til tross for at vinnersjansene er satt til kun to prosent.

PÅ PLASS: Norges bidrag ankom Italia lørdag. De neste dagene vil de jobbe intensivt for å overbevise Europa om at de er årets Eurovision-vinnere. Foto: Vetle Nielsen / NRK

– Vi kan bare gjøre ting bedre og overraske, mens de som ligger på toppen har et forventningspress det kan være vanskelig å innfri. Vi skiller oss veldig ut, og det er lett å huske låten og det visuelle, sier MGP-sjefen.

Og særlig én faktor gjør at Norges vinnersjanser kan økes ytterligere, mener Karlsen.

– Det er mange ballader i år, mens vi slipper en festlåt ut til folket. Vi har en fair sjanse til å havne veldig høyt, og kanskje også vinne.

Årets Eurovison-finale går av stabelen lørdag 14. mai.