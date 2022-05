Richarlisons praktkamp: – Mye rør, men han går foran

Everton - Chelsea 1-0

Se Richarlisons mål i videovinduet øverst!

«Praktkamp» og «fremragende» var ord TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller brukte for å beskrive Richarlisons strålende forestilling mot Chelsea.

Richarlison la ned ned en iherdig innsats mot Chelsea, og brasilianeren ble den store Everton-helten da han scoret kampens eneste mål like etter pause.

Richarlisons matchvinnermål kom etter at han vant ballen fra Chelsea-kaptein César Azpilicueta som bakerste mann.

– Jeg må rose Richarlison. Det er alltid mye rør rundt ham, men han går alltid foran og har en syk innsats. Han scorer ofte avgjørende mål, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt allerede før kampstart på Goodison Park.

En sliten og haltende Richarlison ble byttet ut ti minutter før kampslutt til stående ovasjoner fra hjemmefansen.

Chelsea hadde noen store muligheter til å utligne, men Everton holdt unna. Mason Mount var nærmest snaut timen inn i oppgjøret da han traff begge (!) stolpene, før Everoton-målvakt Jordan Pickford reddet returen fra Azpilicueta. Den engelske landslagskeeperen vartet opp med flere avgjørende redninger.

– Jeg er en veldig lidenskapelig person, og det betyr alt for oss å få et resultat i dag, sier Pickford til BBC.

Dermed kunne Frank Lampard juble for seier mot gamleklubben.

Everton ligger under nedrykksstreken, men har nå to poeng opp til trygg grunn og Leeds, som har én kamp til gode.

– Dette er krise for Leeds, sier Erik Thorstvedt.

Chelsea ligger på tredjeplass i Premier League.

– Vi hater å tape, og vi er ansvarlige for at det skjer. Det er vårt ansvar at vi ikke klarte å få mer ut av kampen på Old Trafford (1-1 mot Manchester United). Vi sliter med å holde nullen og topprestasjoner i flere kamper på rad. Det var derfor vi tapte i dag, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel til Sky Sports.