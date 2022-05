Molde vant cupen - 19-åring ble den store helten

Bodø/Glimt - Molde 0-1 (0-0)

Molde er cupmester for 2021 etter å ha slått Bodø/Glimt 1-0 i finalen.

Etter 75 minutter fikk Molde et omstridt straffespark til Glimts store protester, og 19 år gamle Sivert Mannsverk fikk ansvaret fra ellevemeteren. Unggutten beholdt roen, og scoret kampens eneste mål.

– Helt vanvittig. Se på dette her. 19 år, og å få oppleve dette er ufattelig, sier Mannsverk til NRK.

Erling Moe måtte glise da han skulle snakke om Mannsverk.

– Han er kald. Det ser man ute på banen. 19 år og kalkulerende ute på banen, og han gjør de gode valgene, sier Moe til NRK.

Det var Brede Moe som laget straffen, men er ikke sikker på om dommeren burde blåst.

– Jeg snakket med Magnus (Eikrem, som skaffet straffen), og jeg er enig i at jeg er borti. Men det er jævla soft, sier han.

Det var Moldes femte cupgull, etter sist å ha vunnet i 2014.

Finalen ble spilt et halvt år senere enn normalt på grunn av koronapandemien.

MOLDE: Foran f.v. Emil Breivik, Martin Linnes, Erik Ulland Andersen, Sivert Heggheim Mannsverk og Magnus Wolff Eikrem. Bak f.v. Ola Brynhildsen, Kristoffer Haugen, Benjamin Tiedemann Hansen, Birk Risa, Martin Bjørnbak og målvakt Jacob Karlstrøm. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Intens førsteomgang

Glimt fikk den første sjansen etter elleve minutter. En corner traff hodet til Runar Espejord, som styrte ballen like utenfor Molde-målet.

Så var det Molde sin tur. Ola Brynhildsen fikk to muligheter på ett minutt. Først traff han godt på et brassespark, som så vidt ikke gikk på mål. På den påfølgende hjørnesparket fikk han skutt fra utenfor 16-meteren, men ballen gikk til side for stolpen.

Nære var også Magnus Wollf Eikrem, som nesten traff blink på et frispark rett før slutt. Like etter fikk Brynhildsen nok en gang sjansen, men ballen gikk i klypene på Nikita Haikin i Glimt-målet.

Stillingen var uansett 0-0 etter en tettspilt 1. omgang.

BODØ/GLIMT: Foran f.v. Brice Wembangomo, Elias Kristoffersen Hagen, Alfons Sampsted, Hugo Vegard Vetlesen og Ola Solbakken. Bak f.v. målvakt Nikita Haikin, Brede Moe, Marius Høibråten, Ulrik Saltnes, Runar Espejord og Amal William Pellegrino. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Glimt protesterte på straffen

Det var et under at det fortsatt var stillingen drøye ti minutter etter pause. Igjen var det Ola Brynhildsen som var nær for Molde. Han ble spilt fri på nærmest blankt mål, men et fantastisk tigersprang fra Haikin stoppet avslutningen. Kampens desidert største sjanse.

Etter 73 minutter gikk Magnus Wollf Eikrem i bakken etter å ha blitt taklet av Brede Moe. Dommeren pekte på straffemerket til store protester fra Glimt-spillerne.

Opp gikk 19 år gamle Sivert Mannsverk. Straffen plasserte han sikkert i mål. Dermed gikk Molde opp i ledelsen.

Glimt forsøkte å sette inn et press, men lykkes aldri å utligne. Dermed var det Molde som kunne juble på Ullevaal.

Glimt har to cupgull fra 1975 og 1993. Molde har vunnet cupen fire ganger, i 1994, 2005, 2013 og sist i 2014.

Dette er den første cupfinalen siden 2019, da Viking slo Haugesund i finalen. Også den gangen ble det avgjort på et straffespark. Cupen ble avlyst i 2020, og utsatt i 2021 på grunn av koronapandemien.