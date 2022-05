Et av kjøretøyene fikk omfattende skader i front, men ingen fremstår som alvorlig skadd.

Nødetatene har rykket ut til E18 i Kopstad etter at tre kjøretøy har vært involvert i en ulykke. Det skal være snakk om en kjedekollisjon.

Det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Det er ikke meldt om at noen er alvorlig skadet. Politiet melder at det er en del kø i området i påvente at bilberging.