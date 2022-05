Vipers vant stort i Slovenia – på vei mot mesterligasluttspillet

Vipers Kristiansand tok første stikk i kvartfinalen av mesterligaen i håndball med 32-25-seier over slovenske Krim Ljubljana søndag.

Vipers er regjerende mester og kom til oppgjøret i Slovenia som favoritter. Etter en jevn åpning tok gjestene over kampen, og ledet an av Ana Debelic' ni scoringer sikret de et solid forsprang foran returoppgjøret i Kristiansand førstkommende lørdag.

Strekspilleren Debelic hadde nærmest monopol inne på streken og fikk i store deler av kampen gjøre som hun ville. Hun skaffet også Vipers flere straffer som Isabelle Gulldén og Nora Mørk byttet på å sette i nettet. Mørk bidro med fem mål i kampen, mens svenske Gulldén scoret fire mål.

Krim hang lenge med på notene, og gjorde det mye takket være målmaskinen Ana Gros. Men så satte Vipers fart, og til pause var det norsk 14-10-ledelse. Gros scoret åtte mål for vertene, men greide ikke å redde et godt resultat.

Pusterom

Ragnhild Valle Dahl vartet opp med flere susere under hardt press. Det ga Vipers viktige pusterom i løpet av kampen.

I 2. omgang fortsatte Vipers presset mot slovenerne og ga aldri fra seg initiativet. Katrine Lunde leverte også godt bakerst på banen. Det tok seks minutter av omgangen før Krim scoret sitt første mål.

Støtet

De holdt lenge tritt med det norske laget, men mot slutten satte Vipers inn det avgjørende støtet som sikret et flott resultat foran returkampen.

Det må trolig en kollaps til om det ikke skal bli norsk deltakelse i finalehelgen i Budapest. Den avvikles 4. og 5. juni.

Vipers fullbyrdet nylig en ubeseiret sesong i hjemlig liga og ble mestere.

