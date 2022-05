Vålerenga knuste Riises Avaldsnes og overtok tabelledelsen

Vålerenga – Avaldsnes 6-0:

Avaldsnes, som sliter i bunnen av tabellen i Toppserien, møtte topplaget Vålerenga på Intility Arena søndag. Kampen ble et skikkelig mareritt for Avaldsnes. Vålerenga holdt i perioder lekestue og ga seg ikke før det stod 6-0-seier på resultattavlen.

– Riise manet spillerne til å forsvare seg bedre på sidelinjen, men Vålerenga ble for sterke. Det var aldri tvil om hvor de tre poengene skulle ende, og mot slutten av kampen så det ut som om Avaldsnes bare ville komme seg av banen så fort som mulig, oppsummerte direktesport-kommentator Robin Haugen etter kampen.

– Dette var en virkelig god kamp av Vålerenga, som overtok tabelledelsen og fikk pyntet skikkelig på målforskjellen sin. Det er ingen tvil om at Vålerenga kjemper i toppen, mens dette ble virkelig en tung, tung reise for John Arne Riise og Avaldsnes til hovedstaden. Vålerenga har vært helt suverene i sesongstarten og tok sin syvende seier av syv mulige, poengterte kommentatoren.

John Arne Riises jenter forsvarte seg godt de første 35 minuttene, men så sprakk nullen og målene trillet inn for Vålerenga.

– Neppe fornøyd Riise

Først sendte Agnete Kristine Nielsen hjemmelaget i ledelsen, før landslagsspilleren Elise Thorsnes doblet to minutter senere. Like før pause ordnet Janni Thomsen 3-0-ledelse. Etterpå slo Thomsen til med en slags «golf-feiring», ettersom hun ifølge VIFs mediaansvarlig Jens August Dalsegg er blitt bitt av golfbasillen den siste tiden.

Riise var mellomfornøyd med det han fikk se av eget lag de første 45 minuttene:

– Med det unge laget vi har, så tenker vi på utvikling. Vi lærer mye av å spille mot så gode spillere. Vi skal fortsette som vi gjør, og jentene sitter igjen med mye læring fra denne kampen, sa Riise, ifølge VG.

Det tok ikke mange minuttene av andreomgang før Vålerenga scoret igjen. Agnete Kristine Nielsen satte inn 4-0 to minutter etter sidebyttet med sin andre fulltreffer for dagen.

– Hun kom alene med keeper, og avsluttet nydelig i lengste hjørnet. Du kan se det er moro å være Vålerenga-spiller om dagen, mente kommentator Haugen etter 4-0-scoringen til Nielsen.

Ti minutter senere banket Elise Thorsnes inn sin andre scoring for dagen.

Og om ikke det var nok for Riises jenter, viste Janni Thomsen ingen nåde da hun plasserte inn 6-0-scoringen for blåtrøyene fra Oslo Øst og også ble tomålsscorer i storseieren. Thomsens andre scoring for dagen kom drøye 25 minutter før kampslutt.

– Selv om Riise var klar over at dette kom til å bli tøft, er han nok neppe fornøyd med resultatet og prestasjonene, poengterte Haugen.

Avaldsnes ligger nest sist på tabellen, og har kun Røa på jumboplassen bak seg.

RBK slet

Hjemme mot Lyn slet Rosenborg med å finne nettmaskene. Kort tid etter hvilen sendte Kamilla Melgård gjestene i føring mot spillets gang. RBK-damene klarte ikke å svare og gikk dermed på sitt andre nederlag denne sesongen.

Det var Rosenborgs første hjemmetap på 288 dager. Trønderne er allerede seks poeng bak tabelltoppen.

Martine Midtbø sendte Arna-Bjørnar i ledelsen 1-0 før ti minutter var spilt hjemme mot LSK. Det ble også sluttresultatet.

Engesvik ble helten for Brann

Rakel Engesvik sikret tre poeng for Brann da Kolbotn ble slått 2-1 i Toppserien i fotball søndag. Brann står med full pott så langt denne sesongen.

Brann tok ledelsen ved Marit Bratberg Lund et kvarter før pause. Målet gjør at 24-åringen står med tre scoringer denne sesongen. Fem minutter før sidebytte utlignet Ingrid Kvernvolden for Kolbotn. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Engesvik sendte Brann foran på nytt da hun satte inn 2-1 ni minutter etter hvilen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-1.

Branns Therese Åsland og Ingrid Stenevik pådro seg gult kort. For Kolbotn fikk Nathalie Jørgensen gult kort.

Etter søndagens kamp er Brann på andreplass på tabellen med 21 poeng, mens Kolbotn er nummer åtte med fire poeng.

Karoline Marie Jensen dømte kampen. 635 tilskuere så oppgjøret på Stemmemyren kunstgress.

I neste runde skal Brann møte Vålerenga, mens Kolbotn møter Arna-Bjørnar. (©NTB/TV 2)