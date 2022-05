Bill Murray svarer på varselet om upassende oppførsel

I et intervju med amerikanske CNBC svarer Murray for første gang på varselet om upassende oppførsel mot en annen skuespiller på settet til filmen «Being Mortal».

Torsdag 21. april ble det kjent at produksjonen av filmen «Being Mortal» blir satt på vent, som følge at et varsel om upassende oppførsel fra skuespiller Bill Murray.

Det er ikke kjent hva varselet gjelder, eller hvem som sendte varselet. Ifølge Variety mottok rollebesetningen til filmen et brev med informasjon om at produksjonen var satt på vent.

– Sent sist uke ble vi gjort oppmerksom på en uspesifisert klage, og vi begynte å behandle det med en gang, stod det i brevet som ble sendt ut onsdagen.

Produksjonsselskapet Searchlight Pictures har ikke kommentert hendelsen.

– Jeg trodde det var morsomt

Murray er en av filmens hovedroller. Det er ukjent om han får fortsette i filmen, men nå har han svart på varslene i et intervju med CNBC.

I intervjuet sier Murray at han har en annen oppfatning av hendelsen, enn kvinnen som har sendt varselet.

– Jeg sa noe som jeg trodde var morsomt, men som ikke ble oppfattet som det, sa Murray i intervjuet.

HARDT VÆR: Murray har fått mye oppmerksomhet de siste uken etter varselet om upassende oppførsel Foto: Scott Olson / AFP

Ifølge Murray er han og kvinnen i dialog for å prøve å komme til en enighet. Han forteller og at produksjonsselskapet ville gjøre det rette med å undersøke hendelsen, og at de derfor stoppet produksjonen.

– Vi er begge profesjonelle. Vi liker hverandres arbeid og jeg tror vi liker hverandre. Om vi ikke kan komme over ens med hverandre er det ikke noe poeng med å fortsette å jobbe sammen eller med å lage denne filmen, sa Murray.

– Det har vært en læreprosess for meg.

– Tidene forandrer seg

Til CNBC forteller Murray at han har tenkt mye på hendelsen den siste uken.

– Verden er annerledes i dag, enn da jeg var et barn. Det som var morsomt da, er ikke nødvendigvis morsomt i dag. Ting forandrer seg, og tidene forandrer seg, sier Murray.

GHOSTBUSTERS: Murray spilte i filmene Ghostbusters sammen med Harold Ramis, Dan Aykroyd og Ernie Hudson Foto: Ap / NTB

Murray fortsetter videre at det viktigste for han i denne saken er hvordan utfallet blir for kvinnen som har varslet.

– Det er ikke viktig hva som skjer med meg, sier han.

Han håper nå at filmen kan fortsette etter situasjonen er løst.