Stjerneduoen sikret Tottenham tre poeng - la press på Arsenal

Tottenham - Leicester 3-1 (1-0)

Kampen om fjerdeplassen spisses til mellom rivalene Arsenal og Tottenham. Først i aksjon av dem søndag var Spurs, som tok i mot Leicester på hjemmebane.

Takket være ett mål av Harry Kane og to fra Heung-Min Son tok Tottenham de tre viktige poengene i det som etter hvert ble en fortjent 3-1-seier.

Se sammendraget i videovinduet øverst!

Dermed er Tottenham på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill før Arsenal skal i aksjon senere søndag. Akkurat nå skiller det ett poeng, men Arsenal har en kamp til gode.

– Det var en fantastisk seier for oss. Veldig fortjent, sier Son.

Det var Leicester som kom best i gang, men utnyttet ikke momentet til skape noe særlig. I stedet for var det Tottenham som tok ledelsen. Heung-Min Son prikket en corner på en umarkert Harry Kane, som hadde få problemer med å score sitt trettende mål for sesongen.

Kane-scoring

– Han scorer alltid mot Leicester. Å la Kane stå umarkert gjør du bare ikke i Premier League, sa kommentator Espen Ween. Engelskmannen har nemlig scoret 17 ganger på 14 kamper mot Leicester.

Tottenham var det førende laget resten av omgangen uten å skape noen store sjanser.

Tidlig i 2. omgang kom Dejan Kulusevski inn, og han satt umiddelbart preg på kampen. Han fant Son i mellomrommet, som med en vending fikk rettvendt seg mot mål og sendte ballen i nettet.

Son scorer Tottenhams andre

Son var ikke ferdig for dagen, og vartet opp med et vakkert skudd som han kurlet i krysset. Nummer 19 for sesongen for sør-koreaneren.

– Et smykke av et langskudd, sa Ween.

Son-perle!

Leicester fikk et trøstemål helt på slutten, også den av den vakre sorten. Kelechi Iheanacho sitt langskudd snek seg i mål på overtid.

