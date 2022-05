Tidligere jagerflypilot er ikke i tvil om det som skjedde fredag

Nato-spørsmålet gjør at to av Norges naboland bør forvente flere russiske trusler fremover, mener ekspert.

Fredag skal et russisk militærfly ha krenket både dansk og svensk luftrom. Flyet befant seg øst for Bornholm i Danmark og fløy deretter mot svensk territorium.

Både det svenske forsvaret og det danske forsvarets operasjonssenter bekrefter at de tok grep idet flyet ble oppdaget.

Svenske Jas 39 Gripen-fly skal ha fulgt hele hendelsen og fotograferte flyet, som var av typen Antonov An-30. Dette er et rekognoseringsfly utviklet i det tidligere Sovjetunionen.

– Det er ingenting akkurat nå som tyder på at det var bevisst. Det kan mye mulig ha vært en feil, sier sjef for det svenske flyvåpenet, Carl-Johan Edström, til SVT.

– UPROFESJONELT: Sjef for det svenske flyvåpenet, Carl-Johan Edström. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Ingen grunn til å være så nærme

Også 2. mars i år sa det svenske forsvaret at i alt fire russiske fly krenket svensk luftrom øst for Gotland. Det svenske flyvåpenet sendte jagerfly for å avskjære dem og kalte det en bevisst handling.

– Akkurat som under krenkelsen for noen uker siden, er det både uprofesjonelt og uansvarlig å fly så nærme et annet lands grense med militære fly. Spesielt i den verdenssituasjonen vi har nå. Det finnes ingen grunn til å være så nærme, og en liten feil gjør at man går inn i et annet lands territorium.

Edström sier at det per nå ikke er noen direkte trussel mot Sverige, men at de ikke kan utelukke at det kan skje, spesielt med tanke på spørsmålet om svensk Nato-medlemskap.

Han sier at det derfor er en risiko for at Russland trapper opp sin virksomhet i svensk nærområde.

– Bevisst fra russisk side

Per Erik Solli er tidligere F-16-flyger og pensjonert oberst fra Luftforsvaret. Nå er han forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og seniorrådgiver ved Nord Universitet.

TROR DET VAR BEVISST: Tidligere jagerflypilot, Per Erik Solli. Foto: TV 2

– Det som skjedde i går og krenkelsene i mars, tror jeg var bevisst fra russisk side, rett og slett, sier han om de to hendelsene i svensk luftrom i år.

Som en konsekvens av den russiske invasjonen av Ukraina, har både Sverige og Finland åpnet for å gå inn i Nato. Dette faller ikke i god jord hos Russland, og Solli tror slike krenkelser er noe som vil skje hyppigere fremover.

– Det er russernes generelle strategi å skremme og true for å skape usikkerhet. Og det er vel det de gjør å bruke grensekrenkelser i samme strategien.

– Blir svenskene og finnene skremt av dette?

– Nei, det gjør de ikke det i det hele tatt. Både grensekrenkelser, cyberangrep, trusler og slike ting er noe både finnene og svenskene er godt forberedt på at kommer.

– Alvorlig

Regjeringene i begge land ventes å ta en beslutning i løpet av mai om hvorvidt de ønsker å søke om medlemskap i forsvarsalliansen. Det ventes at tiden fra en eventuell Nato-søknad til et eventuelt medlemskap kan bli preget av massivt press og trusler fra russisk side.

– Den finske presidenten har sagt helt klart ifra om at de er villige til å ta støyten med alt russerne finner på nå. Så både om de søker og frem til søknaden er behandlet regner de med at russerne vil gjøre mye forskjellig for å prøve å påvirke dem. Men jeg tror det blir vanskelig.

Akkurat krenkelsene av luftrommet i Østersjøen, mener Solli at er helt ufarlige isolert sett.

– Det som er alvorlig, er at det er ulovlig. De skal ikke være innenfor tolv nautiske mil fra strandlinjen.

Han sier det som faktisk er mer farlig, og et større problem, er russiske militærfly i internasjonalt luftrom enkelte ganger flyr i nærheten av sivile fly.

– De snakker ikke med sivile flyveledere, og de har ikke radioer som kan gjøre det. I tillegg har de heller ikke transpondere som gir signal om hvor de er, hvor de skal, kurs og høyde som flyvelederne kan se. Det hadde økt flysikkerheten.

– Så det farligste er ikke grensekrenkelsene, men at de flyr i nærheten av sivile fly uten å koordinere med sivile flyveledere.

Lenge siden norsk luftrom ble krenket

I etterkant av hendelsen i svensk luftrom fredag, uttalte major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarters pressevakt, at det ikke har vært noen krenkelser av norsk luftrom.

Faktisk er det veldig lenge siden norsk luftrom ble krenket.

– Vi hadde noen episoder i norsk luftrom på 50-, 60- og 70-tallet, men siden 1975 har det ikke vært noen krenkelser av norsk luftrom, sier forsvarsanalytiker Solli.

Siden 2020 har Solli jobbet med et bokprosjekt for Luftforsvaret om jagerflyberedskap i fredstid i nordområdene, og deriblant hendelser og krenkelser i nord. Han sier tilfellene i Norge for 50-70 år siden var en blanding av bevisste handlinger og feilnavigering.

– Før var ikke navigasjonsutstyret all verden, men nå har man GPS og mye mer nøyaktige systemer.

Nettopp derfor taler mye for at de russiske grensekrenkelsene de siste årene, faktisk er bevisste. Det siste tilfellet i Sverige varte i rundt ett minutt, men likevel tror Solli at det nok ble gjort med viten og vilje.

– Det kan selvsagt være en feilnavigering, teoretisk sett. Men det er mest sannsynlig en bevisst handling.

Solli har sett på antallet grensekrenkelser i Østersjøen fra 2014 og frem til i dag (se tabell lenger opp i artikkelen). Frem til nå har det vært sporadiske tilfeller hvert år, og han sier noen tilfeller hvert år er normalsituasjonen.

– Man ser at krenkelsene ofte skjer i forbindelse med viktige møter og besøk, sier han.

