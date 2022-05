Heltedåd fra kreftsyk hund med amputert ben

Familien hans kunne ikke se hva det var som gjorde at Goldendoodelen Gus hoppet ut i det kalde vannet i Minnesota-elven. Men hunden hadde sett en babyoter i nød.

Gus, en seks år gammel goldendoodle med bare tre ben, ble den usannsynlige redningen til et lite dyr på ville veier.



Usannsynlig redningshund

Gus fikk nylig fått amputert det ene bakbenet på grunn av en rekke kreftsvulster. Hunden hadde ifølge The Guardian gjennomgått cellegift og kirurgi. Eieren, Cleo Young, fryktet at kjæledyret hennes ikke skulle bli i stand til å løpe igjen. Men søndag i påsken fikk Gus så noe som gjorde at han fant kreftene sine.

ILLUSTRASJONSFOTO: Goldendoodle er en krysning mellom golden retriever og puddel. Goldendoodelen på bildet er ikke Gus, og har fire ben. Foto: CAITLIN OCHS

Han og familien var ved St. Croix-elven i Lakeland da Gus fikk øye på den baksende, nyfødte babyoteren i vannet.

Veldig forsiktig

– Han skulle ha tak i noe, men vi visste ikke hva det kunne være. Han var veldig forsiktig. Og vi tenker at han skjønte at den trengte hjelp, så han tok den med til oss, forteller Youngs barnebarn Lucy.



Og bestemor supplerer:

– Da han kom til bredden hadde han noe i munnen, og det viste seg å være en veldig liten oter.



Familien tok babyoteren med til villmarksrehabiliteringssenteret i Rosville, og babyoteren ble sendt videre til spesialister for mer intensiv behandling. Villmarksmyndighetene i området sier oteren neppe ville overlevd hvis ikke Gus hadde grepet inn. En så liten oter kan ikke overleve i vannet uten moren.

Young-familien fortsetter behandlingen av Gus, som har mer cellegiftbehandling foran seg, før han forhåpentlig blir helt frisk.