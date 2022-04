Naomi Judd er død

Det er countryartistens døtre, Wynonna og Ashley Judd, som melder om dødsfallet i en uttalelse til nyhetsbyrået AP lørdag.

– Vi er knust. Vi går gjennom stor sorg og vet at som vi elsket henne, var hun også elsket av publikummet sitt. Vi er i ukjent territorium, sier døtrene i uttalelsen.

Judd var både artist og skuespiller, og etter planen skulle hun og datteren Wynonna Judd innlemmes i Country Music Hall of Fame som medlem av «The Judds» søndag. De hadde også annonsert at de skulle på turné til høsten, for første gang på over et tiår.

The Judds var en countrymusikkduo som oppsto i 1983 og ga ut seks studioalbum frem til 1991. Da hadde de ifølge Wikipedia solgt mer enn 20 millioner album.

De er kjent for sanger som «Love can build a bridge», «Mama he's crazy» og «Why not me»,

Den andre datteren, Ahsley Judd, er også i rampelyset. Hun er skuespiller og har spilt i filmer som Kiss the Girls og High Crimes.