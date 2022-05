Marius Skjelbæk avslører detaljer om den oransje bereten

Lørdag kveld ble det klart at det var Emilie Enger Mehl (28) som stakk av med seieren i den tredje sesongen av Kompani Lauritzen. Justis- og beredskapsministeren slo ut de øvrige kompanijegerne Emilie «Voe» Nereng (26), Rikke-Mari Isaksen (27) og Marius Skjelbæk (31) da hun kom først i mål etter det farlige oppdraget.

Da TV 2 møtte Skjelbæk på den røde løperen under finalefesten lørdag, kunne 31-åringen avsløre detaljer rundt den oransje bereten han fikk plassert på hodet inn mot finaleuken av programmet.

Se hva som skjedde da Marius Skjelbøk mottok det ærefulle hodeplagget i videoen øverst i saken.

– Klønete

TV 2-sportsprofilen minnes at han var svært rørt da han så sine meddeltakere motta bereten av oberst Dag Otto Lauritzen (65) og major Kristian Ødegård (48).

– Jeg var veldig rørt. Det er veldig sjeldent jeg når bristepunktet, men da var jeg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg var så stolt av jentene. Jeg hadde vært inne med dem i så mange uker og jeg visste hva de hadde ofret og kjempet for, sier han.

FINALEFEST: Lørdag kveld ble det kjent at det var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl som gikk til topps i konkurransen. Her avbildet med Jan Tore Kjær og Marius Skjelbæk under finalefesten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Nesten som en storebror. Herregud, jeg har blitt så glad i de jentene. Jeg tenkte: «Om jeg får den bereten eller ikke, så er det greit». Jeg kjente at det var like før det tippet over til tårer, fortsetter han.

Da øyeblikket kom og majoren skulle tre bereten over 31-åringens hode, ble det en noe komisk affære.

– Dag Otto sa en del pene ting om meg. Like før tårene kommer, så tar Kristian på meg bereten. Det er bare det at den bereten er altfor liten. Jeg kjenner det på hodet mitt, at den sitter litt som en kalott. Så tenkte jeg: «Dette kommer til å se utrolig klønete og komisk ut. Det passer min deltakelse», sier han.

– Tror du det var meningen?

– Nei, det tror jeg ikke. De hadde bare ikke tatt høyde for at jeg har et stort hode.

Dette er Skjelbæk mest stolt over i Kompani Lauritzen

Like etterpå fikk kompanijegeren derimot en ny beret han kunne smykke seg med.

– Vi skulle ta bilder som skulle henge på veggene. Dette ble ikke vist på TV, men jeg sa til Ødegård: «Mener du det?». Da kom de med en ny, forklarer han.

Syver på skalaen

Etter at den nye bereten ble satt på hodet, mener Skjelbæk at han kunne kategoriseres som en syver på skalaen.

– Jeg er en sånn rødhåret mann med skjegg. Får du deg en beret, så kan du bli syv. Jeg er fornøyd med de bildene. De jentene ved siden av meg så ut som fotomodeller.

På spørsmål om Skjelbæk bruker bereten nå for tiden, svarer han følgende:

– Overhodet ikke. Jeg tror den ligger i undertøysskuffen. Jeg kan ikke rote den vekk.

Se hele sesongen av Kompani Lauritzen på TV 2 Play.