City svarte Liverpool med storseier - tok tilbake tabelltoppen

Leeds - Manchester City 0-4

– Det vil være krise å ikke vinne. City kan ikke snuble her, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt før Manchester City skulle opp mot Leeds på Elland Road

Liverpool la press på City etter at de gjorde jobben mot høytflyvende Newcastle, og vant 1-0 etter en Naby Keïta-scoring. Dermed måtte de lyseblå vinne for ta tilbake ledelsen i Premier League.

Se Gabriel Jesus scoring i videovinduet øverst!

Pep Guardiola gjorde jobben, og vant 4-0 på Elland Road. Dermed er fortsatt Manchester City på tabelltopp med én poengs luke til Liverpool. Bare ett mål skiller dem på målforskjellen.



– Dette er absurd. At dette er normalen er helt vilt. De pisker hverandre frem, og tvinger lagene til å vinne hver sin kamp, sier Thorstvedt.

– Det var en stort test. Leeds gjorde det vanskelig for oss. Til slutt ble dette en bra seier for oss, sier Ilkay Gundogan.



Glisende Grealish blir pepret med gjenstander av Leeds-fansen

Leeds truet City

Pep Guardiola valgte å spare noen av nøkkelspillerne sine, og på benken satt vanligvis faste Bernardo Silva og Kevin De Bruyne.

Bortelaget trengte ikke å vente lenge på sin første scoring. Phil Foden slo et presist frispark, som Rodri styrte i mål med pannebrasken.

Mål: Rodri (MAC) 0-1 (13)

Selv om Leeds kjemper for å overleve i Premier League, ga de bortelaget kamp. Ved flere anledning i 1. omgang var de farlig frempå, uten å skape de heftigste sjansene.

Rett før pause gikk Stuart Dallas og Jack Grealish i en voldsom duell. Førstenevnte måtte ut på båre etter kollisjonen.

– Det er en annen trygghet hos Liverpool når de vil stenge ned en kamp. Den strengen har ikke City helt akkurat nå, men de har litt personellmangel også, mener Erik Thorstvedt.

Scoringsbonanza

Ikke lenge etter pause fikk City den andre scoringen. Ruben Dias fikk headet ned en corner til Nathan Aké, som prikket inn 2-0.

Da ble det tøft for Leeds å komme tilbake. Mot slutten av kampen økte ledelsen igjen, da Phil Foden spilte Gabriel Jesus foran mål, som banket inn det tredje målet.

– For en scoringsform han er i, utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.

Dette var Jesus sitt femte mål på to kamper. I forrige runde scoret han fire mål mot Watford.

På slutten tegnet også Fernandinho seg for en scoring etter et skudd fra distanse. Dermed ble sluttresultatet 4-0.

Mål: Aké (MAC) 0-2 (54)

Det gjenstår fire kamper igjen av sesongen for Manchester City. I tillegg skal de opp mot Manchester City i den andre semifinalen i Champions League.

Leeds har også en del å spille for denne sesongen. De er på 17. plass med fem poeng ned til Everton. Leeds har to kamper mer spilt, og kan teoretisk sett bli skyvet ned under nedrykksstriden.