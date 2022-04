Berisha i fyr og flamme da Viking herjet i slaget om Rogaland

Se sammendrag øverst

Nyheten om at Vikings kaptein Zlatko Tripic var skadet kan være noe som klarte å tenne håpet til Haugesund fra start i Stavanger. For lørdag kveld var det nemlig Haugesund som åpnet friskest i slaget om Rogaland.

Men når Vikings kaptein og toppscorer var ute tok en annen storscorer opp hansken. Veton Berisha utlignet nemlig for Viking etter at Alioune Ndour sendte Haugesund i føringen. Berisha scoret også sitt andre for dagen i første omgang og dermed kunne Viking unne seg 15 minutters hvile med en 2-1-ledelse.

I andre omgang gikk det bare noen minutter før Haugesund-keeper Egil Selvik måtte plukke nok en ball ut av nettet. Du gjettet riktig. Berisha scoret sitt tredje på dagen etter lekkert forarbeid av Markus Solbakken. Landslagssjef Ståle Solbakken kunne dermed glise bredt fra sin plass på SR Bank Arena.

– Berisha stjeler selvfølgelig overskriftene etter hans tre scoringer, men det Solbakken og Nilsen Tangen gjør i forkant av hans scoringer er det høy klasse over. De har en meget solid ellever, men de har også vist oss i 2022 at de har en solid bredde i stallen sin. Det må være veldig gøy å være Viking-supporter om dagen, for Viking gjør det aller meste rett om dagen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ikke nok med at Berisha leverte et hat trick for Viking så var han også avgjørende i motsatt halvdel av banen. Haugesund kunne nemlig ha gått i ledelsen for andre gang på stillingen 1-1. Danske Søren Reese raget høyest i boksen og styrte en heading mot lengste stolpe. Der stormet Viking-spissen inn og fikk flikket ballen ut med hælen på strek.

28-åringen kunne også hatt flere scoringer mot Haugesund, men det stoppet på respektable tre. Sebastian Sebulonsen fikk også med to scoringer helt på tampen av kampen og dermed endte 5-1 til Viking på SR Bank Arena.

Hjemmeseieren i Stavanger gjør at Viking blir værende på andreplass, med ett poeng opp til Lillestrøm. Bak Viking ligger Bodø/Glimt med fem poeng mindre. Det skal imidlertid sies at både Lillestrøm og Viking har spilt én kamp mer.

For Haugesunds del begynner det å se virkelig mørkt ut. Etter fem kamper står Jostein Grindhaugs menn med null poeng. Det etter å ha møtt Sandefjord, Vålerenga, Strømsgodset, Lillestrøm og nå Viking.

– Haugesund har sett forferdelige ut denne sesongen, og hvem i klubben er det som skal snu denne trenden før det er for sent? For meg ser det ut som en veldig tafatt gjeng både på banen og benken akkurat nå, og akkurat nå er det Obos-ligaen i sikte for FKH. De er rett og slett ikke gode nok, og de har skuffet noe voldsomt i det som har vært av kamper. Hvor lenge gidder Grindhaug dette? Har han motivasjonen og evnene til å snu dette? Det er spørsmål som garantert stilles i Haugesund også kommende uke, sier Jesper Mathisen.