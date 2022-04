Raiola-kontroversene: Agenten som gikk i strupen på Ferguson og Guardiola

Mino Raiola var pizzabakeren som ble en av fotballens mektige agenter. Den kontroversielle agenten var ikke redd for å gå i klinsj med store fotballnavn.

Mino Raiola levde et fotballiv fylt med kontroverser og konflikter i tjeneste for noen av de største stjernene.

Lørdag kom budskapet om at Raiola er død, 54 år gammel, etter sykdom.

– Det var en kontroversiell person som var veldig frittalende. Det var ikke mye filter, og han tok ikke fem øre for å skjelle ut klubbdirektører på det groveste, men han gjorde en veldig god jobb for spillerne, også for Erling Braut Haaland, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Marco Verratti og Erling Braut Haaland er noen av superstjernene Raiola hadde i stallen.

– Han er alt for meg, har Ibrahimovic sagt.

– En god mann, sa Haaland til Viaplay i 2020.

NÆRT FORHOLD: Zlatan Ibrahimovic (t.v.) og Mino Raiola har samarbeidet siden svensken kom til Ajax som unggutt. Foto: Eamonn and James Clarke

Upopulær i Manchester United

Superlativene sitter løst hos Raiolas klienter, men det har ikke manglet på fiender i noen av de største klubbene i verden.

Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson omtalte Raiola som en «drittsekk» i biografien sin fra 2015. Ferguson og Raiola kom ikke godt overens etter at sistnevnte ble agenten til en ung Paul Pogba i United.

– Vi var som olje og vann. Da var Paul tapt fordi Raiola hadde kommet på lag hos ham og familien, og så signerte spilleren for Juventus, skrev Ferguson.

– Jeg bryr meg ikke om hva Ferguson sier, sa Raiola til The Athletic.



Da Manchester United-legenden Gary Neville gjestet TV 2s Premier League-studio, kalte han Raiola «en skam», og mente klubben burde slutte å gjøre forretninger med agenten. Rio Ferdinand og Paul Scholes er andre United-helter som gikk ut mot den mektige agenten til Paul Pogba.

– Scholes ville ikke kjent igjen en leder, selv om Sir Winston Churchill stod foran ham, svarte Raiolas på Scholes kritikk av at Pogba lånte kapteinsbindet.

LAGSPORT: Paul Pogbas agent har bidratt til mange overskrifter under franskmannens tid i Manchester United, også under Ole Gunnar Solskjær. Foto: PAUL ELLIS

I 2020 måtte også daværende Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær svare Raiola etter at agenten hadde sagt at Pogba burde bytte lag.

– Jo fortere Pauls agent forstår at fotball er en lagsport og at vi jobber sammen, jo bedre er det, sa Solskjær på en pressekonferanse den gang.

Ville angripe Guardiola

Raiola havnet også på kollisjonskurs med Pep Guardiola. Etter at svært g0d start på Barcelona-karrieren høsten 2009, gikk det nedover for Zlatan Ibrahimovic under Guardiolas ledelse i den katalanske storklubben.

– Hvis ikke Guardiola bruker «Ibra» etter å ha betalt 750 millioner kroner på ham, er det best å sende ham til psykiatrisk sykehus, sa Raiola, som mente det ville være lettere for Barcelona å sparke Guardiola enn å selge Ibrahimovic.

Det ble med én sesong i Barcelona for Zlatan, som sesongen etter måtte se sine tidligere lagkamerater vinne Champions League. Etter finaleseieren i 2011 har Raiola fortalt at han var på vei til å gå til fysisk angrep på Guardioal, men at han ble stanset.

KJØLIG FORHOLD: Pep Guardiola og Zlatan Ibrahimovic samarbeidet bare én sesong i Barcelona. Foto: JOSEP LAGO

– Pep Guardiola er en fantastisk trener. Som person er null. Han er en feiging, en hund, sa Raiola til Gazzetta dello Sport i 2015.

I 2017 hevdet Pep Guardiola at han var tilbudt Raiola-klientene Henrikh Mkhitaryan og Paul Pogba var tilbudt til Manchester City.

– Han ønsker spillerne sine hit, men nei. Det skjer aldri, sa Guardiola.

Det første Zlatan-møtet

Raiola har heller ikke vært redd for også å være tøff med egne spillere.

– Zlatan likte meg fordi jeg var den første som sa til ham at han var full av dritt, forklarte Raiola i et radiointervju med Talksport.

– Jeg sa at han måtte jobbe hardere, mens alle andre bare sa snille ting til ham. Jeg sa sannheten for å gjøre ham bedre, sa Raiola.

Alfie Haaland og Mino Raiola i Barcelona

Ibrahimovic har også fortalt om det første møtet med Raiola.

– Han tok frem et papir med statistikken til italienske angripere. Det begynte med Inzaghi og 25 kamper og 23 mål, og så fortsatte han med Christian Vieris 27 kamper og 22 mål. Så kom han til Zlatan: 25 kamper, fem mål, har Zlatan fortalt.

– Han så på meg og spurte hvordan han kunne selge meg med den statistikken. Han mente at jeg var dritt. Da svarte jeg: «Hvis jeg hadde en annen statistikk, hadde jeg ikke snakket med deg. Da kunne til og med min mor kunnet selge meg. Det er derfor jeg trenger deg.» Han begynte å le.

Startet som pizzabaker

Før agentkarrieren jobbet Raiola i familiens pizzeria i Nederland og var tolk (behersket sju språk) da Dennis Bergkamp ble solgt fra Ajax til Inter i 1993. I samme slengen snek han til seg fotokopier av Bergkamps kontrakt og dermed verdifull kunnskap til å starte opp sitt eget agentfirma kort etter.

Raiolas første markante handel var Pavel Nedved i 1996. Siden det gikk det bare oppover i agentkarrieren.

Da han sikret seg en ung Zlatan Ibrahimovic som sin klient, ble Raiola etterhvert verdenskjent. De fant tonen nesten umiddelbart og fartet rundt til en rekke toppklubber. Svensken har flere ganger uttalt seg om hvor viktig agenten var for angriperens karriere.

Etter Zlatan fikk han klienter som Mario Balotelli, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Marco Verratti, og for bare noen år siden innledet han samarbeid med Erling Braut Haaland.

Selv om Raiola ikke alltid var like godt likt av klubbledere og managere i de største klubbene i Europa, elsker klientene ham.

Raiola ble født i Italia, men vokste opp i Nederland. Selv om han tjente store summer i løpet av sin agentkarriere, var han aldri opptatt av å vise frem sin rikdom. Dress og slips var ikke noe for ham. T-skjorte og treningsbukser var det Raiola hyppigst ble avbildet i og var hans favorittantrekk.

Ifølge økonomimagasinet Forbes hadde Raiola en formue på 84,7 millioner dollar i 2020.