Norwich rykket ned fra Premier League

Lørdagens resultater sørget for at Norwich skal spille i Championship neste sesong.

Norwich tapte 2-0 mot Aston Villa, mens Burnley slo Watford 2-1 lørdag. Det betyr at Norwich har rykket ned fra Premier League med fire kamper igjen av sesongen.

Dermed blir det spill i Championship etter bare en sesong på øverste nivå for kanarifuglene. Mathias Normann spilte hele kampen for Norwich.

Det var Ollie Watkins og Danny Ings scoring som senket Norwich på Villa Park. Likevel så det lenge ut til at Norwich kunne forlenge det syltynne håpet om overlevelse én runde til. To sene Burnley-mål borte mot Watford sørget imidlertid for at all teori var borte.

De to scoringene fjernet håpet til Watford også. De har tolv poeng opp til trygg grunn med fire kamper igjen. Dermed kan Joshua King og co. forberede seg på et liv i Championship de også.

For Burnley var de tre poengene gull verdt. De økte forspranget til fem poeng ned til Everton på 18. plass. Liverpool-klubben har riktignok to kamper til gode, men er virkelig i faresonen for å overraskende rykke ned.