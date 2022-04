Familien bekrefter: Mino Raiola er død

Se spesialsending om Mino Raiola øverst!



Mino Raiola er død, bekrefter familien i et innlegg publisert på Twitter-kontoen til fotballagenten. Raiola ble 54 år gammel.

– Det er med stor sorg at vi må meddele bortgangen til den mest omsorgsfulle og fantastiske fotballagenten noensinne, står det i familiens uttalelse.

Raiola har i mange år vært en av fotballens mektigste agenter med stjerner som Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Erling Braut Haaland i stallen.

– Hvil i fred. Den beste, skriver pappa Alfie Haaland på Twitter.

Les også: Fotballverden i sorg etter Raiolas død: – Utrolig trist

😥 — Alfie Haaland (@alfiehaaland) April 30, 2022

– Kjempet til slutten

Torsdag meldte en rekke italienske medier at Raiola var død og rapportene spredte seg verden over, men det ble senere tilbakevist. Det ble samtidig bekreftet at 54-åringen var kritisk syk og innlagt på sykehus.

– Mino kjempet til slutten med den samme styrken som han hadde ved forhandlingsbordet for å representere sine spillere. Som alltid har Mino gjort oss stolt, skriver familien.

– Mino rørte så mange liv gjennom hans arbeid og skrev et nytt kapittel i fotballhistorien. Hans tilstedeværelse vil alltid bli savnet. Minos oppdrag om å gjøre fotballen et bedre sted for spillere vil fortsette med den samme lidenskapen, fortsetter uttalelsen.

– Tror ikke Haalands klubbvalg blir påvirket på kort sikt

– Vi takker alle sammen for den utrolige støtten vi har fått i løpet av denne vanskelige tiden og ber om respekt for privatlivet til familien og venner i denne tunge perioden av sorg, står det i avslutningen av uttalelsen til familien.

Startet som pizzabaker

Før agentkarrieren jobbet Raiola i familiens pizzeria i Nederland og var tolk (behersket sju språk) da Dennis Bergkamp ble solgt fra Ajax til Inter i 1993. I samme slengen snek han til seg fotokopier av Bergkamps kontrakt og dermed verdifull kunnskap til å starte opp sitt eget agentfirma kort etter.

NÆRT FORHOLD: Mino Raiola (t.h.) har fulgt Zlatan Ibrahimovic i store deler av karrieren som svenskens agent. Her fra VM i Russland i 2018. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Raiolas første markante handel var Pavel Nedved i 1996. Siden det gikk det bare oppover i agentkarrieren.

Da han sikret seg en ung Zlatan Ibrahimovic som sin klient, ble Raiola etterhvert verdenskjent. De fant tonen nesten umiddelbart og fartet rundt til en rekke toppklubber. Svensken har flere ganger uttalt seg om hvor viktig agenten var for angriperens karriere.

Etter Zlatan fikk han klienter som Mario Balotelli, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Marco Verratti, og for bare noen år siden innledet han samarbeid med Erling Braut Haaland.

SUPERAGENT: Mino Raiola (t.v.) var agent for noen av fotballens største stjerner, inkludert tidligere Inter- og Milan-spiss Mario Balotelli. Foto: Visual / BILDBYRÅN

Selv om Raiola ikke alltid var like godt likt av klubbledere og managere i de største klubbene i Europa, elsker klientene ham.

Raiola ble født i Italia, men vokste opp i Nederland. Selv om han tjente store summer i løpet av sin agentkarriere, var han aldri opptatt av å vise frem sin rikdom. Dress og slips var ikke noe for ham. T-skjorte og treningsbukser var det Raiola hyppigst ble avbildet i og var hans favorittantrekk.

Ifølge økonomimagasinet Forbes hadde Raiola en formue på 84,7 millioner dollar i 2020.