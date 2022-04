Britisk politiker trekker seg etter pornoskandale

Den britiske politikeren Neil Parish trekker seg fra parlamentet etter at det ble klart at han har sett på porno under to møter med det britiske parlamentet. Det melder BBC.

Parish har tidligere blitt anklaget for å ha sett på porno, blant annet under et møte i Underhusets sal. Fredag ble han suspendert fra det konservative partiet som følge av anklagene.

Han sier nå at han så på porno to ganger. Han omtaler det som et «øyeblikks galskap».

– Jeg er ikke stolt over hva jeg har gjort, sier Parish til BBC.

Ifølge Sky News har Parsih tidligere tilstått at han har åpnet filen med en feil, men at han ville fortsette i sin stilling.

Nå er det klart at han trekker seg fra det britiske parlamentet.

Parish er leder for miljø- og landbrukskomiteen i Underhuset. Tirsdag sa to kvinnelige kolleger at de hadde sett ham bruke mobiltelefonen til å se på porno både i Underhusets plenumssal og i et komitémøte.

Han forteller til BBC at første gang skjedde ved et uhell «etter å ha sett på traktorer», mens andre gang var med vilje.

– Åpenbart er det uakseptabelt at noen gjør slikt på en arbeidsplass, sa partifelle og statsminister Boris Johnson torsdag.