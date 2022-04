Lørdag kunne TV 2 fortelle at 18 farlige forvaringsdømte sitter prøveløslatt på hemmelige steder, i gårder, bolighus og leiligheter, i Midt- og Sør-Norge.

Ordningen, Statlig finansiert prøveløslatelse, har kostet staten over én milliard kroner siden oppstarten i 2002.

Til tross for at ordningen har eksistert i 20 år har den ikke blitt evaluert.

Heller ikke da Fremskrittspartiet hadde ansvaret for justisfeltet i Solberg-regjeringen i nesten syv år.

– Det kan godt hende det er viktig å evaluere ordningen i seg selv, sier Amundsen, som var justisminister fra 2016 til 2018.

– Hvorfor tok du ikke selv initiativ til å evaluere ordningen som justisminister?

– Det er mange saker som man tar stilling til i Justisdepartementet. Dette kunne vært en av dem, men det viktigste for Frp da vi satt med justisfeltet var å skjerpe straffene, sier den tidligere justisministeren.

– Fare for barn

Fremskrittspartiet mener at selv om ordningen kan ha svakheter som en evaluering kan fange opp, så er den viktig.

– Vi må ha denne ordningen inntil noe bedre kommer på plass, hvis det viser seg å være nødvendig, sier Frp-leder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug til TV 2, og legger til:

– Det viktigste er at de som er en fare for barn, som er overgripere, ikke skal slippe ut i samfunnet og begå nye forbrytelser. Hvis dette er kostnaden for å sikre barna våre, er vi villige til å betale den.

– Tilpassede fengselsavdelinger

Hensikten med ordningen er at forvaringsdømte med spesielle utfordringer skal tilbakeføres til et liv i frihet. Mange av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.

De prøveløslatte er funnet tilregnelige, og dermed ikke dømt til tvungent psykisk helsevern – men fungerer ikke i ordinære fengsler.

– Da må vi i så fall se om det går an å lage fengselsavdelinger som er tilpasset disse personene, sier Listhaug.

Partiet har også tatt til orde for å gjøre endringer som senker terskelen for hvem som kan bli dømt til psykisk helsevern.

TIDLIGERE JUSTISMINISTER: Per-Willy Amundsen, her sammen med partifellen Christian Tybring-Gjedde på partiets landsmøte lørdag. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Dessverre har Stortinget nylig stemt ned et forslag fra oss om å øke bruken av tvungent psykisk helsevern, sier Amundsen.

Ingen oversikt

Da Stortinget vedtok ordningen i mars 2001, var det et krav fra Justisdepartementet at det må foreligge en reell mulighet for at den forvaringsdømte i løpet av prøvetiden kan mestre et liv i frihet.

Men faren for nye lovbrudd er så stor hos de forvaringsdømte, at mange blir værende på den skreddersydde ordningen mer eller mindre permanent, viser TV 2s funn.

23 personer har vært innom ordningen tidligere, men er nå tilbakeført til et liv i frihet. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ingen oversikt over hvor mange som eventuelt er sendt tilbake til fengsel, eller overført til andre institusjoner.

– Føler du deg trygg på at denne ordningen fungerer etter hensikten?

– Ja, dette er en ordning som er der for å håndtere disse personene som åpenbart har helt spesielle behov, sier Listhaug og legger til:

– Men det er klart vi kan være med på å evaluere ordningen.