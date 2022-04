Russiske langrennsprofiler forfremmet av forsvarsministeren

Det skriver VG.

Ifølge avisen er det er det russiske forsvarsdepartementet som melder om forfremmelsen for flere av sine vintersportsstjerner på sine hjemmesider.

De russiske utøverne vant begge stafettene i langrenn i OL i Beijing i vinter.

Julia Stupak og Aleksej Tsjervotkin ble forfremmet til kaptein, heter det i meldingen på forsvarsdepartementets sider, ifølge VG.

Tallet for støtten

Bildene som det russiske forsvarsdepartementet har offentliggjort viser at både Tsjervotkin og Stupak hadde på seg uniform under utdelingen.

– Takk for at du støtter langrennssporten, sier Stupak i sin takketale til forsvarsministeren, vist på departementets hjemmeside. Hun takket også spesielt skipresident Jelena Välbe, ifølge VG.

Skiskytteren Eduard Latypov tok tre bronse i vinter-OL og ble belønnet med å bli forfremmet til løytnant.

Vintersportsprofilene ble hyllet for sine medaljer for «Hærens sentrale sportsklubb», CSKA.

I februar ble Russlands kanskje største vintersportsstjerne, langrenss-esset Aleksandr Bolsjunov, forfremmet til kaptein i den russiske nasjonalgarden etter sine prestasjoner i OL.

På grunn av Russlands invasjonskrig i Ukraina har imidlertid flere sponsorer avsluttet samarbeidet med 25-åringen.

– Det er umulig

Men ifølge svenske Expressen vil den svenske skiutstyr og smurningsmerket Skigo fortsette sitt samarbeid med Bolsjunov.

Skigo ikke ønsker å forklare hvorfor de har tatt dette valget.Andre som Rossignol har satt sitt samarbeid med Bolsjunov på vent.

– Det er klart at risikoen for et selskap å samarbeide med en som anses som nær Putin er stor, forteller merkevareekspert Niklas Turner Olovzon til Expressen.

Sjef i Skigo, Christer Majbäck, avviser imidlertid overfor Expressen at de har et samarbeid med Bolsjunov for øyeblikket.

– Vi har overhodet ikke noe samarbeid nå, det er absolutt umulig. Så trenger dere ikke en gang spørre hva Skigo mener om krigen i Ukraina. Hvert eneste normale menneske er mot den. Den svensken som ikke er mot den krigen, ville jeg gjerne truffet, fordi jeg tror ikke den personen eksisterer. Det er bare en tragedie, uttaler Skigo-sjefen til NSD.

Han utelukker ikke at Skigo kommer til å gjenoppta samarbeidet med Bolsjunov.

– Jeg gjør som med alle andre avtaler, vi får følge med på hva fortsettelsen blir. Vi kan ikke bruke Alexander Bolsjunov på noen som helst vist nå, slik er det også for Rossignol som leverer skiene hans, mener Majbäck.