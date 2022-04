Keïta fikset Liverpool-seier – legger press på Manchester City

Newcastle - Liverpool 0-1

– Det var et bananskall de hoppet lett unna, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter Liverpools 1-0-seier på St. James' Park lørdag.

Med trepoengeren mot Newcastle går Liverpool opp på tabelltopp i Premier League, men det er før Manchester City møter Leeds borte lørdag kveld.

Naby Keïta ble den store helten for Liverpool da han scoret kampens eneste mål i det 20. minutt, men gjestene fra Merseyside hadde mer enn nok sjanser til å vinne med enda større sifre.

– Det var ingen tvil om hvem som kom til å ta disse tre poengene. Nå er det opp til City å svare, sier Erik Thorstvedt

Det er fire ligakamper igjen etter helgens Premier League-runde.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk hvilt stjernespillere som Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcântara og Mohamed Salah fra start før tirsdagens TV 2 Play-sendte returoppgjør mot Villarreal i Champions League-semifinalen. I tillegg var Joël Matip inne for Ibrahima Konaté fra forrige kamp.

– Dette er de vanskeligste omsetningene du kan ha. Vi møtte et lag i form med fans som har ventet på suksess i årevis, og de sto med seks strake hjemmeseirer. Vi gjorde fem endringer og måtte bygge et nytt lag, og det er enormt vanskelig, så det var en fullstendig enestående prestasjon av oss. Jeg elsket det. Vi kontrollerte kampen på så mange måter. Deres eneste plan var å slå lange baller ut mot vår høyreside. Et par ganger hadde vi litt problemer, men vi hadde kontroll resten, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Dommeren roses

Etter at Newcastle var det friskeste laget i åpningsminuttene, fikk Liverpool tak på kampen, men uten at de store målsjansene kom umiddelbart.

I det 20. spilleminutt kom den første store muligheten, og den tok Liverpool med begge hender. James Milner vant ballen fra Fabian Schär med en tøff takling, og plutselig hadde Diogo Jota spilt gjennom Naby Keïta, som dro seg innover i 16-meteren, forbi Martin Dúbravka og hamret inn 1-0s-scoringen.

Schär ble liggende og måtte ha behandling, mens Newcastle-spillerne protesterte, men verken dommer eller VAR så noe frispark i Milners takling.

– Det er en bra avgjørelse, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Sju minutter før pause hadde Newcastle en ball i mål etter at Miguel Almirón hadde blitt spilt gjennom og rundet Alisson Becker, men paraguayaneren var i en soleklar offside. Like etter hadde Diogo Jota en kjempemulighet på en heading, men Dúbravka i Newcastle-målet vartet opp med en god redning.

Dúbravka holdt liv i kampen

Andre omgang fortsatte i samme spor som den første avsluttet med et overtak for Liverpool. Sadio Mané kunne doblet ledelsen for gjestene etter drøyt timen spilt, men senegaleseren bredsidet ballen like utenfor.

Liverpool så ut til å ha god kontroll, men midtveis i andre omgang satte Jürgen Klopp inn både Fabinho og Mohamed Salah for Jordan Henderson og Mané.

Målvakt Dúbravka holdt Newcastle inne i kampen med flere gode redninger, men skjærene hadde lite å by på fremover. Det som kom, tok Liverpool-forsvaret og målvakt Alisson Becker seg greit av.

Dermed kunne Liverpool-spillerne juble for 1-0 og tre poeng ved kampslutt.'

– Vi jobbet virkelig hardt mot et Newcastle-lag som er i fantastisk form. De er topp ti, så vi visste det kom til å bli vanskelig. Heldigvis fikk vi scoringen. De klarte ikke å skape så mange sjanser, mens vi hadde et par som kunne drept kampen, men vi er fornøyde med tre poeng, sier Liverpools Andy Robertson.

Newcastle, som kom til kampen mot Liverpool med fire strake seirer, ligger på niendeplass i Premier League.