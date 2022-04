Slik blir ski-landslagene: Gjensyn med veteraner

Didrik Tønseth (30) har stått utenfor landslaget det siste året og har vært så fornøyd med sitt opplegg at han vurderte å satse utenfor landslaget, men har nå etter det TV 2 får vite takket ja til tilbudet om landslagsplass. Adressa melder det samme.

Tønseth klarte ikke å kvalifisere seg til OL, men etter OL vant han 15 kilometer under verdenscupen i Falun.

Det har en stund vært klart at en annen rutinert løper også gjør comeback på landslaget. Ragnhild Haga (31) kvalifiserte seg til OL i Beijing i vinter. Under OL i Sør-Korea for fire år siden vant hun 10 kilometer fristil.

Ragnhild Haga ble vraket på landslaget før sist vinter. Nå er hun tilbake. Foto: Wold / TV 2

Størst forandring blir det på kvinnelandslaget, der tre svært meritterte kvinner forsvinner:

Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla legger opp, mens Ingvild Flugstad Østberg ikke får fortsette.



I tillegg gir begge trenerne for kvinnelandslaget seg: Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad. Det er ikke klart hvem erstatterne blir.

Ifølge TV 2s kilder blir landslagene slik:

Sprint, herrer:

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Even Northug (ny).

Trener: Arild Monsen

Allround herrer:

Emil Iversen, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Didrik Tønseth (ny).

Trener: Eirik Myhr Nossum

Kvinner:

Ane Appelkvist Stenseth, Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Helene Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Julie Myhre ( ny), Marte Skaanes (ny) og Ragnhild Haga (ny).

Trener: Ikke klart