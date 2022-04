– Ingenting er farligere for Vesten

En rekke vestlige land, deriblant stormaktene USA og Storbritannia har i løpet av krigen sendt store mengder våpen til Ukraina.

Til tross for stadige advarsler fra Russland, økes bidragene fra de vestlige landene.

Senest lørdag kom den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov med en beskjed om at dersom Vesten virkelig er interessert i løse Ukraina-krisen, så må de slutte å forsyne Ukraina med mer våpen.

– Større og større problem

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er tydelig på at Vestens stadige forsyning av våpen til Ukraina bekymrer russerne veldig.

– Og det har de all grunn til. For det er disse våpentransportene som holder Ukraina inne i krigen, og etter hvert som de omfatter mer og mer avansert, sofistikert utstyr, og også helt moderne vestlig utstyr, så blir dette et større og større problem for russerne, sier Diesen til TV 2.

Generalen tror det kan føre til at russerne blir stadig mer desperate.

– Faren for et russisk angrep på en våpentransport i et Nato-territorium anser jeg som relativt begrenset. Men fordi russerne blir mer desperate jo dårligere det går, skal man ikke se bort i fra at det er en dynamikk som gjør at de etter hvert vurderer dramatiske ting, sier Diesen.

– Alvorlig troverdighetsproblem

Men da må russerne være klare på én ting, sier den tidligere forsvarssjefen.

– Det vil være et åpenbart angrep på et medlemsland i alliansen, og vil utløse sikkerhetsgarantien.

UNDER PRESS: Russlands invasjon av Ukraina går langt i fra som planlagt. Det legger et hardt press på den russiske presidenten Putin. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

Natos sikkerhetsgaranti, også kalt artikkel fem, betyr at Nato-landene plikter seg til å bistå, dersom et Nato-land kommer under angrep.

Artikkel fem er kun gjort gjeldende én gang, og det var etter terrorangrepet mot USA 11. september, 2001.

– Prioritert oppgave

– Hvis Putin faktisk går til angrep, betyr det implisitt at han ikke tror på Natos sikkerhetsgaranti, og da har Nato et alvorlig troverdighetsproblem, sier Diesen.

Han er tydelig på at dette er nødt til å være en prioritert oppgave hos Nato akkurat nå.

– Nato og Vesten må sørge for å overbevise Putin om at et slikt angrep vil bli gjengjeldt. Ingenting er farligere for Vesten og konflikten videre enn at Putin ikke tror på Natos sikkerhetsgaranti, sier Diesen.