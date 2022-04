Streiken i handels- og tjenestenæringen avverget

Over 11 timer på overtid kom Handel og Kontor og Virke til enighet hos Riksmekleren lørdag formiddag.

Det opplyser Virke i en pressemelding.

– Det viktigste for Virke har vært å sikre konkurransedyktige virksomheter og trygge arbeidsplasser. Vi har strukket oss langt for å komme Handel og Kontor i møte, men vi har lyktes med å komme i mål innenfor frontfagsrammen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

UANSVARLIG: Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen mener en streik i handelsnæringen ville vært uansvarlig, med tanke på situasjonen vi befinner oss i. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Partene er enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner. I tillegg ble de under meklingen enige om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet ville om lag 5000 ansatte blitt tatt ut i streik fra og med lørdag.