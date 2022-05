2022 ser ut til å bli nok et svært spennende elbilår. Men av alle nyhetene som slippes i år, er det én som virkelig skiller seg ut. En helt ny modell – fra et helt nytt bilmerke. Og den kommer ikke fra Kina. Bilen vi snakker om heter Lucid Air Dream Edition Performance – og er produsert i USA.

At dette er en helt spesiell bil kan vi slå fast bare ved å kikke på faktaene om den. Bare hør her: Rekkevidde: 832 kilometer – målt etter den strenge, amerikanske målemetoden EPA. Effekt: 1.100 hestekrefter. 0-100 km/t: 2,5 sekunder.

I tillegg har bilen et 900 Volt-system som gjør det mulig å lade opptil 480 kilometer rekkevidde på 20 minutter.

Vi har sagt det før, men det tåler å gjentas. Vi snakker fort om en game changer, her.

Tidligere Tesla-sjef

Mannen som står bak er ingen ringere enn Peter Rawlinson. Tidligere Lotus-, Ford- og ikke minst Tesla-sjef. Rawlinson ble hentet inn personlig av Elon Musk i 2009, og han var helt avgjørende i forbindelse med utviklingen av Model S.

Men nå har den tidligere Musk-kollegaen takket for seg – og funnet ut at han vil lage sine egne biler.

Det har tatt sju år å få ferdig den første. I USA har bilen allerede blitt lansert og de første kundene fikk bilene sine rundt nyttår. Vi i Broom var så heldige at vi fikk et møte med bilen på bilutstillingen i Los Angeles i fjor. Men fram til nå har vi aldri hatt anledning til å kjøre den.

Innflygingen til San Fransisco er flott. Her er både Golden Gate-broen og Alcatraz-fengselet med på bildet.

Spesiell telefon

For kort tid siden fikk imidlertid redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er spesiell telefon. Den var fra nettopp Lucid – som lurte på om vi ville ta turen over til California for å få en eksklusiv test av debut-modellen deres.

Broom er eneste representant fra Norden som får denne muligheten.

Vi var ikke vonde å be. Vegard ryddet kalenderen, tok (enda en) Covid-test og satte seg på flyet.

Nå har han vært på farten i rundt ett døgn, og ankommet California. Vi er rett og slett uhyre spent på hvordan det går.

Døgnrytme og gafler

Ring-ring ...

– Heisann Knut! Snakk om god timing. Nå har jeg nettopp fått koblet opp telefonen til bilen.

– Ja, og du er våken. Hvordan har turen gått – du kom vel fram i går?

– Det gikk overraskende bra, faktisk. Jeg bestemte meg for å «døgne» for å få skikkelig søvn den første natten her borte. Når jeg gjør det, blir det alltid en periode der selv ikke litervis med energidrikk klarer få hodet på plass. Da jeg ankom hotellet, skjønte jeg ikke opp ned på en gaffel! Men heldigvis fikk jeg sove i natt, som jeg planla – slik at jeg skulle være våken og opplagt til dagens testkjøring. Riktignok sperret jeg opp øynene klokken 03.00 og følte meg lys våken, men det var heldigvis bare å snu seg, og sove noen timer til. Døgnrytme er noen rare greier.

Broom-Vegard har fått snakket med Lucid-sjef, Peter Rawlinson om planene for det ferske elbilmerket.

Var med å rette Tesla-eventyret – nå er de konkurrenter

Voldsom tilstedeværelse

– Og nå er du endelig på plass bak rattet. Dette vet jeg du har ventet lenge på ...

– Ja, er det lov å si at jeg er litt star struck? Da jeg fikk høre om denne bilen første gangen, trodde jeg nesten ikke at det ville være mulig å levere de tallene som ble lovet. Men det skal Lucid ha. De har klart det. Og nå sitter jeg her, utenfor San Fransisco, og skal få teste den ut. Og det må jeg jo si – det er ingen premie for å gjette hva jeg synes er verdens beste jobb. Noen ganger må jeg virkelig klype meg selv i armen!

– He he, ja, vi har veldig lite grunn til å klage. Jeg hører jo at du er entusiastisk, allerede. Men kan du utdype litt – hva er førsteinntrykket?

– Den har en voldsom utstråling og tilstedeværelse. Bilder er én ting, men å se den i virkeligheten er noe ganske annet. Den er diger – og prøver ikke å skjule det. Samtidig er linjene myke og elegante – og oser luksus. Jeg tipper dette appellerer til mange. La meg si det sånn: På kort tid har jeg fått tommel opp fra tre pickup-sjåfører, som jeg mistenker er veldig lite glad i elbil, sånn i utgangspunktet.

Planen er Europa-lansering i Tyskland først. Men Norge står også på kartet for 2022.

Skjermbonanza

– Hva med interiøret?

– På innsiden er det også eksklusivitet. Skjermene er digre og har flott grafikk. Her har ikke Lucid tatt noen snarveier. I tillegg er det høy opplevd kvalitet, som vi pleier å si. Her siktes det mot øvre del av premiumsegmentet. Jeg får nok ikke heeelt samme følelsen som i EQS, likevel. Mercedes er et knepp foran. Men så har de jo over 100 år lenger erfaring med å lage biler, da. At Lucid er så nært som de er, bør de ta som et stort kompliment.

– I tillegg er den jo veldig romslig – ikke minst i baksetene. Her er det ikke mange som kan måle seg. Og med glasstaket, får man en veldig lys og åpen coupe. I tillegg er bakluka diger! Det gjør det i alle fall enkelt å laste inn bagasje.

Selvsagt er det raust med skjermer i Lucid.

Frustrerende

– Nå er det nesten så jeg ikke tør å spørre, siden det som regel er sperrefrist på sånt. Men kan du si noe om kjøreinntrykk?

– Du skulle ikke spurt! Det er dessverre embargo. Først 10. mai får vi lov til å dele kjøreinntrykk. Veldig frustrerende, for bilen er jo allerede testet i USA – så man kan lese om det på amerikanske nettsteder. Men vi må altså holde igjen noen dager til.

– Men nå ser det ut som vi skal videre til neste stoppested. Jeg er blitt fortalt at den delen av ruten vi skal kjøre nå, er perfekt til å teste kjøreegenskapene. Svingete veier mellom St. Acruz og San Jose. Vi får snakkes senere.

Vegard kommer som vanlig tilbake med mer og ikke minst kjøreinntrykk, så snart sperrefristen er opphevet.

Bekrefter rekordlang rekkevidde



