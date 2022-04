Frp vil at Norge støtter utvikling av kjernekraft i Europa

GARDERMOEN (TV 2): Det vedtok Frps landsmøte lørdag formiddag. Et forslag om å opprette kjernekraft i Norge ble nedstemt.

Fremskrittspartiets landsmøte har vedtatt at Norge må ta en aktiv rolle og forske videre på trygg kjernekraft med vekt på thorium, og bidra til verden kan realisere små kjernekraftverk som kan gjøre flere land selvforsynt med strøm.

Rogaland Frp var ikke helt tilfreds med redaksjonskomiteens forslag og ville at partiet skulle gå for en mer offensiv holdning. De foreslo at Norge bør realisere kjernekraftanlegg i Norge snarest, og ta en aktiv rolle i utviklingen av kjernekraft.

Det forslaget vant ikke fram.

– Det ble jevnt, men Rogaland sin resolusjon tapte. Nå er i hvert fall debatten satt, sier fylkesleder Svein Erik Indbjo i Rogaland Frp til TV 2.

144 stemte for innstilling.

74 stemte for Rogalands forslag.

