Sjokkert etter TV 2-avsløring

Leder i helse- og omsorgskomiteen er overrasket og kritisk til at den statlige ordningen som ivaretar farlige prøveløslatte forvaringsdømte, og har kostet Staten over én milliard, ikke er blitt evaluert.

KRITISK: Leder Tone Wilhelmsen Trøen i helse- og omsorgskomiteen er kritisk til at det er brukt over én milliard kroner på prøveløslatelse av farlige forvaringsdømte. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

Lørdag kunne TV 2 fortelle at 18 farlige forvaringsdømte sitter prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet.

På de 20 årene ordningen har eksistert, har den kostet staten over én milliard kroner. Og ordningen har aldri blitt evaluert.

Dette reagerer flere sterkt på.

Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen (H), er sjokkert over at en så kostbar statlig ordning ikke har blitt evaluert på alle disse årene.

– Jeg er svært overrasket over at denne ordningen ikke har blitt evaluert, etter å ha vart i 20 år, sier Trøen.

Kostet én milliard

TV 2s kartlegging av denne ukjente ordningen, statlig finansiert prøveløslatelse, viser at bare i 2021 var regningen for de 18 enmannsfengslene 112 millioner kroner.

Totalt er det brukt over én milliard kroner på å tilbakeføre 41 forvaringsdømte til et liv i frihet i løpet av disse 20 årene.

Les hele saken her

Trøen er enig i at dette er mye penger. Hun ser at ordningen er en krevende balanse mellom helse og justis.

– Ordningen er en krevende og vanskelig balanse mellom samfunnets behov for trygghet og enkeltmennesket mulighet til å kunne bli rehabilitert og komme tilbake til samfunnet. Og det er samtidig et sted mellom helse og justis hele veien. Dette er mennesker som ofte faller mellom to stoler, sier Trøen.

Kriminalomsorgen erkjenner at de ikke vet hvor mange som er fri - eller hvordan det har gått med dem som er ute av ordningen.

INNRØMMER: Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet mener også at ordningen bør evalueres. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er enig i at det er en vel kostbar ordning, og innrømmer også at det ikke er gjennomført noen evaluering av ordningen.

– Det er nok åpenbart noe som bør gjennomføres, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i KDI.

Tar til orde for evaluering

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Maria Aasen-Svensrud, mener TV 2s avsløring setter søkelyset på et viktig tema.

– Det er fint at dette blir sett på av TV 2, og nå tenker jeg at vi må sette oss inn i det og se på det som går på forvaringsinstituttet som sådan. Dette er så forholdsvis nytt i norsk straffegjennomføring at det er lurt og antakeligvis på tide med en gjennomgang.

Aasen-Svensrud sier at hun nå vil ta opp saken med Justisdepartementet.

– Jeg kommer til å ta opp dette i møte med departementet og lufte dette med evaluering der. Og så vil jeg foreslå at vi må finne en god måte å gjøre en gjennomgang på. Og så må man se på om ordningen er hensiktsmessig opp mot pengebruken.

Videre trekker hun frem problemet med at enkelte straffedømte faller mellom to stoler i systemet.

– Flere partier, blant annet Arbeiderpartiet, har vært opptatt av å finne løsninger for de menneskene som er for syke for fengsel og for farlige for samfunnet.

– Randi Rosenqvist har i mange år luftet dette med sikkerhetshjem og dom til varig bosetting, og det kunne vært interessant å se på i tilknytning til det temaet TV 2 nå tar opp. For det er helt klart noen som faller utenfor i dag, sier Aasen-Svensrud.

TAR TIL ORDE FOR EVALUERING: Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vanvittig ressursbruk

Advokat Hege Salomon, som har hatt lederverv i Advokatforeningen og har sittet i regjeringens voldtektsutvalg, reagerer kraftig på TV 2s funn om denne statlige ordningen.

– Dette er en vanvittig ressursbruk. Det er hårreisende at den aldri har blitt evaluert. Det er så viktig at en så spesiell ordning blir evaluert, sier advokaten, som også representerer et av ofrene i sakene.

Den dyreste prøveløslatte koster staten 9,1 millioner kroner per år, viser TV 2s undersøkelser. Det vil si en døgnpris på nesten 25.000 kroner - som er minst tre ganger så mye som en forvaringsplass i fengsel.

Det reagerer Salomon kraftig på - spesielt siden det gjelder flere forvaringsdømte som trolig aldri vil kunne slippes fri i samfunnet.

– Dette er penger som kunne ha blitt brukt til andre gode formål innen politi og påtalemyndighet eller andre viktige oppgaver i samfunnet, sier hun.