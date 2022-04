Range Rover har det ikke veldig travelt når de skal lage toppmodell. Fire generasjoner har vi fått siden 1970. I år har den femte debutert. Og det er ikke veldig lenge til de første bilene kommer til Norge.

Først litt historie: Range Rover debuterte altså for 52 år siden. Da som et luksus-alternativ til den legendariske Land Roveren. Siden har Range Rover vokst til en liten familie av biler. I dag starter det med Evoque og går via Velar og Sport – til bilen som fortsatt bare heter Range Rover.

Det er den vi nå har dratt til Vejle i Danmark for å få første smakebit av. Dette er altså toppmodellen og som vanlig har de dratt til luksusskruen mange hakk. Teknologisk har det også skjedd mye. Range Rover er bygget på en helt ny plattform som ikke overraskende er klargjort for flere elektriske drivlinjer, inkludert ren elbil.

Ladbar hybrid og elbil kommer. Men under panseret på akkurat denne bilen bor det en V8-bensinmotor.

Stille før stormen

For norske kunder hadde det naturligvis vært svært interessant med en elektrisk Range Rover. Vi får det, men ikke før i 2024. Men mot slutten av året kommer ladbar hybrid og den har gode kort på hånden. Rekkevidde på 113 kilometer er svært solid og samtidig klasseledende. Her har Range Rover med all tydelighet tatt jobben på alvor. Startpris på denne er 1.6 millioner, det er også «rimeligste» utgave av nye Range Rover.

Fem kilometer til Legoland. Men dit skal ikke vi i dag.

Det er imidlertid ikke noen ladbar hybrid-drivilnje i Range Rover-eksemplaret vi tar med oss på idylliske landeveier rundt Lego-hovedstaden Billund.

Om et par måneder er dette området fullpakket av Lego-elskende unger med mor og far på slep. Men enn så lenge er det stille før stormen – bare den dype og svært behagelige lyden av en V8-bensinmotor er å høre når vi kjører gjennom gule åkre og idylliske småsteder med navn som Bredballe.

Her var nye Range Rover en snartur innom Norge

De idylliske omgivelsene blir enda mer idylliske med lyden av en V8-er.

Fartsgrenser også i Danmark...

V8, ja! Det er akkurat det vi finner under panseret her og som også mange norske kunder har bestilt så langt. I elbillandet Norge er det (heldigvis, tenker jeg) noen som går til de grader mot strømmen og kjøper SUV med V8-bensinmotor i 2022. De har noe å glede seg til etter at de har bladd opp drøye 2,6 millioner kroner, som er startprisen på First Edition.

Motoren har Range Rover kjøpt fra BMW og det er ikke noe dumt sted å gå når du vil ha motor i toppklassen. Ikke bare er lyden vakker. V8-eren kler også over fem meter britisk luksusbil helt perfekt. Den er akkurat så sterk og seig som ventet. Girkassen mater ut kreftene nærmest lineært. Det er sivilisert og voksent, men det er også herlig morsomt å gi flatt jern ut av svingene og la motoren få vise litt av det som bor i den, før det er tid for å bremse ned. Det er nemlig fartsgrenser i Danmark også.

Før vi slipper ut på veiene, får vi veldig tydelig formaning; Politiet i Danmark har rett til å beslaglegge bilen hvis man kjører altfor fort. Det gjelder også for journalister som er ute og tester bil. Og som Range Rovers mann gjør klart og tydelig: Det ønsker vi ikke skal skje nå... Han lar poenget henge litt i luften, bare for å være sikker.

Men det kan være lett å la seg friste. Range Rover har lagt ned mye jobb i å tune kjøreegenskaper her og det merkes. Der utgående Range Rover slet med å kamuflere både vekt og størrelse, er nykommeren både mer kjøreglad, mer sporty og mer presis.

Brukt Range Rover: Denne får du til halv pris

Legg merke til baklyktene. De er nesten usynlige, inntil de er i bruk.

24 prosent stillere

Her har det vært fokus på å holde vekten nede. Understellet er tunet mot komfort, men henger med på notene når du ønsker å kjøre sporty. Firehjulsstyringen bidrar til å kamuflere størrelsen på bilen. I hastigheter under 50 km/t styrer bakhjulene motsatt vei av forhjulene. Over 50 km/t går de samme vei. Dette bidrar også til imponerende kort svingradius. Ikke dumt for de som har behov for å ta med seg bilen til trange bygater eller parkeringshus.

4,6 sekunder på 0-100 er tradisjonelt superkjapt for diger SUV i luksusklassen. Nå kan du kjøpe en elbil til en fjerdedel av prisen som klarer det samme. Men sammenligningen virker temmelig søkt når jeg sitter bak rattet i Range Roveren. Ja, det går like kjapt. Men det er også det eneste som er likt. Lyden fra V8-eren er bare ett av elementene som gjør opplevelsen så utrolig mye bedre her.

Range Rover lover at også terrengegenskapene er løftet et ekstra hakk. Massevis av teknologi skal gjøre at du kan kjøre steder du neppe trenger å kjøre, i tillegg kommer kortere overheng og vadedybde på 90 centimeter (!). Du kan også heve bilen hele 7,5 centimeter når det trengs.

Følelsen av luksusbil underbygges av svært lavt støynivå. Faktisk skal bilen være 24 prosent stillere innvendig enn forrige generasjon, som på ingen måte er noen bråkebøtte. Det skyldes i stor grad utstrakt bruk av støykansellering. Legg til særdeles komfortable og justerbare-alle-tenkelige-veier-seter og dette er å kjøre på første klasse.

Her testet vi den første Range Roveren

Solid luksusfølelse innvendig. Og det er veeeldig langt unna alt som smaker utagerende.

Stusset over baklyktene

Interiørdesignet er også nytt. Ikke overraskende handler det om eksklusive materialer og kvalitetsfølelse i alt du tar og kjenner på. Helhetsinntrykket er rent og minimalistisk. Selvfølgelig er det store skjermer her, men tech-faktoren er mindre enn i mange konkurrenter. Range Rover balanserer skjermene med lekre paneler og massevis av mykt skinn. Dette er et godt sted å være, en luksusboble på fire hjul.

Også det utvendige designet er minimalistisk. Og det er umiskjennelig Range Rover. I kjent stil har Range Rover med seg tradisjonene. En bil fra første generasjon er med på eventet som er lagt til et slott ved kysten. Det er ikke mange likhetstrekk mellom de to, men linken gjennom generasjonene har vært tydelig.

Da de første bildene av den nye Range Roveren kom, stusset noen av oss over hekken. Her har designerne dratt på med en løsning som står ut. Baklyktene er nærmeste usynlige når de ikke er i bruk. I virkeligheten ser det mindre dramatisk ut enn på bilder. Og det ser tøft ut! På resten av designet ser du tydelig at designerne har hatt fokus på færrest mulig elementer. Det er rent, elegant – og tidløst. Og veldig Range Rover.

Denne bilen er laget for en helt spesiell eier

Røtter er viktig for Range Rover. Dermed er også et eksemplar av første generasjon med på lanseringseventet i Danmark.

Spare 700.000-800.000 kroner

Siden forrige Range Rover debuterte, har det skjedd veldig mye i markedet for luksus-SUV-er. Tidligere var det toppmodellene fra Porsche, Mercedes og til dels BMW og Audi som utfordret Range Rover. Nå har plutselig merker som Maserati. Lamborghini, Bentley, Aston Martin og Rolls-Royce meldt seg på. Range Rover svarer på det med en ganske konservativ tilnærming: Mer av alt de er gode på. Men det sitter som et skudd og det er sannsynligvis også helt riktig.

Dette har aldri vært en utagerende bil og skal heller ikke være det. Range Rover er mer diskret enn prangende. Men luksusfaktorer er ikke mindre av den grunn.

Range Rover starter med bensin- og dieselmotorer og de aller fleste norske kundene som har bestilt, har altså gått for V8 bensin. Men på litt sikt er det ladbar hybrid som gjelder.



En ting er at du sparer 700.000-800.000 kroner. Men det gir også mening i forhold til både driftskostnader og miljø. Bestiller du i dag, er forventet leveringstid rundt 12 måneder. Og så er altså helelektriske Range Rover på plass fra 2024. Det er også en bil som bør kunne bite godt fra seg i det norske markedet.

De første demobilene har kommet til landet, det er ikke veldig lenge til du kan se femte generasjon Range Rover på norske veier.

Her har Land Rover laget klassens tøffeste bil

Range Rover P530 SWB First Edition Motor og ytelser: Motor: 4,4-liter V8 bensin Effekt: 530 hk /750 Nm 0-100 km/t: 4,6 sekunder Toppfart: 250km/t Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 505 x 204 x 187 cm Bagasjerom: 818-1.841 liter Vekt: 2.510 kilo Tilhengervekt: 3.350 kilo Pris: 2.677.950 kroner

Video: Her kan du bli med inn i den nye Range Roveren