Ukraina: Rosatom forsøker å ta over ukrainsk atomkraftverk

IAEA har mottatt informasjon fra Ukraina om situasjonen ved atomkraftverket i Zaporihshya, og i en pressemelding fredag skriver de at det russiske statlige selskapet for atomkraft - Rosatom - har sendt en gruppe atomkrafteksperter til kraftverket.



I dag er kraftverket på russiske hender, men det driftes fortsatt av ukrainske ansatte.

Krever rapporter

Ukraina rapporterer til IAEA at deres atomkraftspesialister «fortsetter å gjøre sin plikt og opprettholde sikkerheten på anlegget så langt det er mulig under en krig».

Rafael Grossi, leder i IAEA, vil besøke russisk-kontrollert atomkraftverk i Ukraina så fort som mulig. Foto: LEONHARD FOEGER / NTB

De russiske spesialistene som har kommet til anlegget, skal komme fra underselskapet Roserergoatom, og de krever daglige rapporter fra anleggets ledelse om noe Ukraina beskriver som «konfedensielle temaer» i sin rapport til IAEA. De stiller spørsmål om reparasjon, sikkerhet, adgangskontroll, administrasjon av radioaktivt drivstoff, brukt radioaktivt materiale og avfall, sier IAEA.

Vil besøke kraftverket

The Kyiv Independent skriver at Rosatom forsøker å ta over kraftverket, mens IAEA ikke er like eksplisitte i sin tolkning av hva som er hensikten med de russiske atomekspertene og alle spørsmålene deres.

IAEAs leder Gen Rafael Grossi foreslo fredag at han skulle lede en ekspertdelegasjon til Zaporizhzhias atomkraftverk «så snart som mulig».

Grossi beskriver situasjonen som «Svært utfordrende», på grunn av tilstedeværelsen av de russiske ekspertene som er inne på atomkreaftverket mens den operasjonelle ledelsen er ukrainsk.

Under voldsomt press

Presset for personalet som har vært på kraftverket siden det ble okkupert av russerne den 4. mars beskrives som voldsomt i pressemeldingen fra IAEA.

Generaldirektør i IAEA Grossi har gjentatte ganger uttrykt bekymring for arbeidsforholdene til personalet på Ukrainas atomkraftverk under konflikten, spesielt på Zaporizhzhya og Tsjernobyl, som russerne også kontrollerte i fem uker før de trakk seg ut.

IAEA uttrykte sterk bekymring for sikkerheten på atomkraftverket Tsjernobyl fordi arbeiderne levde under svært krevende forhold, og IAEA mistet kontakten med den direkte dataoverføringen fra atomkraftverket.

I øyeblikket mottar IAEA data direkte fra de aktive reaktorene i Ukraina, og situasjonen rundt atomsikkerhet har ikke forandret seg de siste 24 timene, skriver IAEA i pressemeldingen.