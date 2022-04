Mekling ut over natten – kan fortsatt bli butikkstreik

Torsdag og fredag har Handel og Kontor (HK) og Virke vært i mekling hos Riksmekleren etter at de før påsken brøt forhandlingene i årets lønnsoppgjør.

Fristen for å komme til en enighet var ved midnatt fredag. Hvis partene ikke blir enige, vil om lag 5.000 ansatte bli tatt ut i streik fra lørdag morgen. Streiken vil omfatte 255 bedrifter.

Handel og Kontor opplyser på sine nettsider at det er normalt at meklingen fortsetter på overtid. Ansatte vil bli varslet på SMS dersom det blir streik og de skal holde seg hjemme.

90 av bedriftene som rammes, er drevet av Coop, og 46 av dem er drevet av Meny. Coop planlegger å holde åpent, mens Meny må stenge maksimum to-tre butikker hvis det ikke kommer noen løsning. Også byggevarekjedene Byggmakker, Maxbo og Montér og bokhandelkjedene Ark, Norli og Akademika kan rammes av streik.

HKs viktigste krav i oppgjøret er økt kjøpekraft, høyere tillegg for arbeid på søndager og kvelder, og full lønn under sykdom. Virke mener på sin side at de har strukket seg langt, men at de ikke kan godta krav som vil sprenge frontfagsrammen.

NTB har fredag kveld vært i kontakt med informasjonsansvarlig i HK som ikke vil kommentere saken før en avgjørelse er klar.