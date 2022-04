Oslopakke 3: Veipakken som muterte til et bompengemonster

Frank Sve mener bilistene får forsvinnende lite for bompengene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Da Oslopakke 3 ble lagt frem i 2004 var rammen på 53 milliarder kroner og mesteparten skulle brukes på veibygging. Selv bompengene hadde som hovedformål å finansiere videreutviklingen av hovedveisystemet. Nå koster bare Fornebubanen 26 milliarder og ikke en krone av bompengene kommer bilistene til gode.

Dagens Oslopakke 3 baserer seg på penger fra bilistene, men gir forsvinnende lite tilbake. Så godt som alle bompenge som finner veien inn på Oslos budsjetter går til alt annet enn veiformål. Fremskrittspartiet mener bompenger er en usosial skatt som rammer hardest dem som har minst. Det rammer også hardt dem som ikke har mulighet til å bruke andre transportformer i hverdagen, eksempelvis barnefamilier.

Oslopakke 3 baserer seg på inntekter fra bilistene, samtidig har den som mål å strupe biltrafikken. På toppen av at bare om lag en tiendedel av bilistenes bompenger brukes på vei, skal altså bomavgiftene øke med hele 40 %.

Denne eksplosjonen i bompengene kommer fordi vanlige folk har fulgt politikernes oppfordringer om å gå over til miljøvennlige elbiler. De samme politikerne som ba folk kjøpe elbil, kommer altså nå løpende etter og vil loppe dem for penger.

Ironisk nok er det nettopp bilistene de vil til livs med Oslopakke 3 og alle andre bypakker. Det overordnede målet er nullvekst i persontransport med bil, også kalt nullvekstmålet. De skal altså strupe biltrafikken, samtidig gjør de seg avhengig av inntekter fra den.

Fremskrittspartiet mener det er et offentlig ansvar å finansiere utbygging av veier. Vi vil også at kommunene skal få rentefrie lån av staten som øremerkes til opprustning, vedlikehold og nybygging av vei. Samtidig er det viktig å styrke kollektivtrafikken, også det er et offentlig ansvar som ikke skal skyves over på bilistene.

Både Oslopakke 3 og nullvekstmålet har gått ut på dato. Byluften har aldri vært bedre, og aldri før har andelen lav- og nullutslippsbiler på veiene våre vært høyere. Det finnes ikke noe miljøargument igjen for nullutslippsmålet, de som bruker det nå er bare motstandere av privatbilen.

Historien om Oslopakke 3 er historien om veiutbyggingspakken som muterte til å bli et bompengemonster. Et bompengemonster som biter hodet av bilistene. Det er på tide at politikere både nasjonalt og lokalt tar ansvar for samferdselspolitikken, og slutter å skyve regningen over på bilistene. Avliv bompengemonsteret og få fart i både veibygging og kollektivtrafikken!