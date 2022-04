Brannvesenet advarer etter nye branner: Selv liten sneip kan starte stor brann

Brannvesenet i Vestfold advarer etter gressbranner fredag kveld. Selv en liten sneip kan skape stor brann, advarer de.

Dramatikk på Hudøy

Sørøst politidistrikt skriver at det fredag kveld brant på Hudøy i Færder, litt sør for Torød. Kystvaktskipet KV Nornen bidro i arbeidet med å få kontroll på flammene.

– Vi har kontroll på brannen på Hudøy. Det er et område på minst 100 ganger 100 meter med furuskog, fra midten av fotballbanen ved bygget Støa og sørover som har brent. Vi har mannskaper på alle flankene, og går over i etterslokk, sier brannmester Ivar Paulsen.

Hudøy er bare tilgjengelig med båt, og de første brannmannskapene på stedet kom med fergen som tilhører en feriekoloni på øya.

Kl.22.03 rykket brannmannskapene ut etter melding om brann i skogen nord på øya Hudøy, Færder.

Om sommeren er det feriekoloni på øya, drives av Kirkens Bymisjon i samarbeid med Oslo kommune. Den ble opprettet i 1916 for å gi et ferietilbud til gutter fra vanskelige sosiale kår. pic.twitter.com/Qkhz2ewbMA — Brannvesenet(VIB) (@brannvesenetVIB) April 29, 2022

Det lyktes brannvesenet å få kontroll på brannen kort tid etter ankomst.

Brann på Torød ved Tønsberg

På Twitter skriver brannvesenet i Vestfold at de fikk melding om brann i gress som spredte seg fort ved Oserødveien på Torød i Færder fredag kveld.

– Brannen ble oppdaget av to jenter, de fikk varslet en nabo som med to brannslokningsapparat hindret ytterligere spredning. Vi pøser på med vann som etterslokk, sier brannmester Morten Solberg.

Brannårsaken er ukjent, men ifølge brannvesenet er det svært tørt der.

– Derfor ber vi deg ikke bruke ild eller grill der det er den minste mulighet for at bruken kan føre til brann. Selv en sigarettsneip kan føre til stor brann i vegetasjon nå. Vis aktsomhet, skriver brannvesenet.

Brann i anneks ved Porsgrunn

Politiet i Sør-Øst mottok en melding om brann i et anneks like før midnatt. De melder på Twitter at det brant i lyng og gress på stedet. Det var fare for spredning til vegetasjon, men brannvesenet fikk hindret det. Brannen var slukket, og etterslukkingen pågikk ifølge en melding lagt ut syv mintter på ett.

I tillegg til disse tre bekreftede brannen, har brannvesenet allerede i nattens første time rukket å rykke ut til flere automatisk utløste brannalarmer.