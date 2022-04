Milliardær Olav Thon (98): – Penger er plagsomt

Fredag kunngjorde milliardær og eiendomsinvestor Olav Thon (98) at han går av som konsernsjef.

Han er ikke så rask til beins som han en gang var, men hodet, som alltid er kledd med den ikoniske røde strikkeluen, virker fremdeles utmerket.

– Det er på tide å slippe yngre krefter til, forklarer han om sin avgang som konsernleder i Olav Thon Gruppen.

Trolig verdensrekord

Selv mener han å ha hørt at hans over 81 år som konsernleder er verdensrekord.

– Er det en trist eller god dag å gi seg på?

– En god dag. Det er det, sier han med sitt sedvanlige smil.

Da TV 2 fikk møte den avtroppende konsernlederen på kontoret, var også hans kone Sissel Berdal Haga Thon, og arvtager Kjetil Nilsen til stede.

VENNER OG KOLLEGAER: Olav Thon har et godt øye til sin kone Sissel Berdal Haga Thon, som også jobber i Thon-gruppen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

TURGLAD: Olav Thon har i alle år vært en ivrig turgåer og en stor bidragsyter til Den Norske Turistforening. På møterommet står dette bildet, der han er på tur med sin kone Sissel Berdal Haga Thon, sammen med en utstoppet grevling og et stort Norgeskart. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Blir ikke pensjonist

Men selv om Thon, som fyller 99 år om to måneder, går av, har han ingen planer om å bli pensjonist.

– Hvis det ligger i det at man bare skal spille golf eller noe sånt, er det nok lite trolig.

Han anslår at han fremdeles vil arbeide to-tre dager i uken.

ARBEIDSKAR: Olav Thon anslår at han gjennom store deler av karrieren har arbeidet 18 timer i døgnet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

STRIKKELUE: Den røde strikkeluen har blitt Olav Thons varemerke. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er eiendom og hotell som har vært kjernevirksomheten i Olav Thon Gruppen, som i 2020 sysselsatte 3200 ansatte.

Konsernet eies av Olav Thon Stiftelsen, som deler ut en andel av gruppens overskudd til samfunnsnyttige formål.

BYSTE: Olav Thon har gjennom sitt 98 år gamle liv satt spor etter seg. Denne bysten står utstilt ved inngangspartiet til Thon-gruppen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Business as usual»

Alderen har ikke hindret Olav Thon i å lede et av Norges største hotell- og eiendomskonsern frem til i dag. Men nå overlater han sjefsstolen over livsverket til Kjetil Nilsen.

OVERTAR: Påtroppende konsernleder Kjetil Nilsen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Nilsen har hittil vært konserndirektør for virksomhetsområdet teknisk, og overtar nå ansvaret for hele konsernet fra og med 1. mai.

Han forteller at det ikke vil bli store endringer i driften og at målet er å fortsette med «business as usual».

– Jeg er ydmyk overfor den betydelige tillit som er vist meg av Olav Thon og styret i Olav Thon Gruppen AS. Det er et ærefullt oppdrag å forvalte livsverket til Olav Thon videre.

GÅR AV: Fredag kunngjorde Olav Thon (98) at han gir seg som konsernleder for Thon-gruppen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Bruker ikke penger

Til tross for at Olav Thon lenge har vært blant Norges rikeste, og kontrollert verdier for flere titalls milliarder kroner, er han ikke spesielt opptatt av verdiene han har opparbeidet seg.

– Hvilket forhold har du til de høye summene?

– Ingen forhold i det hele tatt. Jeg bruker ikke penger. Det er plagsomt.