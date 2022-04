Mann dømt til livstid i fengsel for IS-drap på amerikanere

Dommen mot den tidligere britiske statsborgeren Alexanda Amon Kotey falt i Alexandria i delstaten Virginia fredag. Han var medlem av den beryktede gruppa innen IS som holdt, torturerte og drepte utenlandske fanger i årene 2012 til 2015.

Kotey ble pågrepet av kurdiske styrker i Syria i 2018 sammen med et annet medlem av gruppa, El Shafee Elsheikh. To år senere ble de utlevert til USA. Der ble de tiltalt for medvirkning til drap på de to amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff, samt de amerikanske hjelpearbeiderne Peter Kassig og Kayla Mueller.

Kotey erklærte seg i september skyldig i medvirkning til drapene på de fire amerikanerne. Elsheikh nektet straffskyld, men ble i mars kjent skyldig på alle tiltalepunkter av en jury i Alexandria.

De fire medlemmene av gruppa ble døpt «The Beatles» som følge av sine britiske aksenter.

Blant gruppas ofre var norske Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, som ble tatt som gissel av IS i Syria i 2015 og torturert og drept etter lange forhandlinger om løsepenger.

