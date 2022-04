Bærum ligger under etter thriller: – Det suger baller!

Gimle - Bærum 86-83

Gimle leder finaleserien 2-1 etter at de slo Bærum 86-83 fredag hjemme i Gimlehallen i den tredje finalekampen i Firi-ligaen.

– Jeg er veldig lettet. Dette var gøy. Det var en skikkelig trykkokerkamp. Det er selvfølgelig gøy for meg når vi vinner, men jeg tror det var det for flere, sier Gimle-trener Audun Eskeland til TV 2.

Det ble svært spennende i den siste perioden, men Bærum-trener Mathias Eckhoff tar det knepne nederlaget med et smil.

– Det er ikke nok. Det er ikke verre enn det. De kjempet bedre enn oss, og de var mer konsekvente. De fikk oss ut av rytmen vår, og det har vært et generelt problem for oss i sluttspillet, men sånn er det, sier Eckhoff, før han fortsetter:

– Jeg må bare le. Det var godt drama og god underholdning, men så kommer det selvfølgelig til å svi og suge baller når vi taper. Det er lov å si det på norsk tv. Vi må ta det på strak arm og mobilisere.

Stupte ut blant publikum

Fjerde finalekamp går på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play mandag klokken 18.45.

– Veldig aggressiv basket

Gimle var i føringen i åpningen av oppgjøret, men Bærum var tilbake på 13-13. Det var imidlertid vertene som ledet i store deler av åpningsperioden.

Etter den første perioden ledet Gimle 23-18. I andre periode gikk Gimle rett opp i en ledelse på ti poeng på 28-18. Det fikk en forbannet Bærum-trener Mathias Eckhoff til å ta timeout, og midtveis i den andre perioden var bæringene foran for første gang i kampen på stillingen 33-31.

Bærum lå under 47-53 etter de to første periodene.

– Det er veldig aggressiv basket. Dommerne tillates at det holdes mye, og jeg synes kanskje de kan slå ned på det. Det er spesielt mye «flopping» på disse gutta. Hver gang det er kontakt, kaster Gimle seg, men det er ikke derfor vi ligger under. Vi må spille mye, mye, mye bedre i forsvar. Vi vinner ikke en NM-finale hvis vi slipper inn 53 poeng. All ære til Gimle, som spiller hardt og har et veldig bra kollektiv, men vi må heve oss og gjøre det vanskeligere for dem, var dommen til Bærum-trener Mathias Eckhoff etter de to første periodene.

– Seks poeng er ikke så mye

Gimle-trener Audun Eskeland advarte mot Bærum før de to siste periodene.

– Det er bedre at vi leder med seks enn at vi ligger under med seks, men seks poeng er ikke så mye. Bærum er sinnssykt gode på treere, så da går det fort. Vi var ti foran, men plutselig var det ikke ti lenger, sa Eskeland til TV 2.

I den tredje perioden ble Gimle-ledelsen krympet til tre poeng på 70-67.

Den siste perioden utviklet seg til å bli en thriller. Med snaut fire minutter igjen sto det likt på 75-75. Med under ett minutt igjen ledet Gimle 80-78, og Bærum jaktet poeng, men en pasningsfeil av Shane Temara endte i hendene til Lars Espe, som kunne øke Gimle-ledelsen til 82-78 med snaut halvminuttet igjen.

Philipp Schwethelm fikk en åpen treer på 83-86 i siste sekund, men tyskeren bommet. Dermed brøt jubelen ut i Gimle-laget.

– Vi fant ikke rytmen. Det var bare tut og kjør. All kudos til Gimle, som klarte å spille fysisk og få oss ut av rytmen, sier Bærum-spiller Stian Mjøs til TV 2.