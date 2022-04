Beredskapen forsterkes på grunn av økt skogbrannfare

På grunn av betydelig skogbrann denne helgen, styrker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skogbrannberedskapen.

Meterorologsik institutt oppjustert varslet for skogbrannfare fra gult til oransje nivå, altså betydelig fare for skogbrann i Sør-Norge. Årsaken er at flere områder har tørt terreng etter lite nedbør, og derfor kan vegetasjonen enkelt ta fyr, skriver NRK.

Varselet gjelder primært for Sør-Norge, og DSB styrker også beredskapen fra lufta med tre ekstra helikoptre. De er stasjonert på Torp i Sandefjord, Sauda nord i Rogaland og Kjevik i Kristiansand.

Bare siden påskeuken har det i snitt vært 16 branner hver dag i terrenget, opplyser DSB i en pressemelding. Brann- og redningsvesenet har rykket ut til mer enn 500 branner i år.

Agder politidistrikt oppfordrer folk til å unngå å åpne ild i tørt terreng og advarer mot konsekvensene som kan følge:

*Politiet vil opprette sak, og du kan bli straffeforfulgt.

*Du kan bli stilt økonomisk ansvarlig for skadene brannen påfører.

*Det kan gå utover helse, hus og infrastruktur.

(©NTB)