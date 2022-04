Etterforskes etter porno-bråk

Den konservative politikeren Neil Parish etterforskes etter påstander om at han så på porno i det britiske parlamentet.

Det har stormet rundt det konservative partiet i Storbritannia etter anklager om at en av deres medlemmer så på porno på mobilen, både i Underhusets plenumssal og i et komitémøte.

Fredag bekrefter partimedlem Neil Parish (65) at han har henvist seg selv til den parlamentariske kommissæren for etterforskning av saken.

– Jeg vil samarbeide fullt ut med enhver etterforskning, og mens den pågår vil jeg fortsette å utføre mine oppgaver som representant for Tiverton og Honiton. Jeg vil ikke komme med flere kommentarer på dette stadiet, skriver Parish i en uttalelse.

Suspendert

Ifølge BBC er Parish midlertidig suspendert fra partiet. Det skal ha vært to kvinnelige kollegaer som rapporterte om at de så Parish se på porno på telefonen.

Hvis kommissæren, Kathryn Stone, finner at Parish har brutt retningslinjene for parlamentsmedlemmer, risikerer han straff fra å måtte be om unnskyldning til parlamentet, til suspensjon eller utvisning.

Riksadvokat Suella Braverman har sagt i en tidligere uttalelse at anklagene kan føre til at mannen som skal ha sett på porno potensielt kan bli møtt med de mest alvorlige reaksjonene tilgjengelig, om det blir bevist.

– Det er mange mulige sanksjoner, og de går helt opp til suspensjon, eller utvisning fra underhuset, sier Braverman.

– Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere en avgjørelse som må gjøres av en uavhengig instans, men ja, de mest alvorlige reaksjonene er på bordet.

HØY TEMPERATUR: Underhuset er mest kjent for friske ordvekslinger, og mindre kjent for pornotitting. Foto: AFP / NTB

Krever utvisning

Sky News har snakket med en kilde i innenriksdepartementet som krever at vedkommende blir sparket «ut av parlamentet og ut av partiet».

Storbritannias sikringsminister Rachel Maclean har ansvar for å ettergå og forebygge mot trakassering.

I et intervju med Sky sier hun at hun ønsker å få fjernet mannen som så på porno.

– Det er ingen plass til dette i vårt parti, sier Maclean, som er konservativ.

Statsminister Boris Johnson har oppfordret mulige vitner til å rapportere om hva de har sett.

– Det er åpenbart uakseptabelt for enhver å gjøre sånn på arbeidsplassen, sier Johnson.