Tuva Novotny er gravid

Den svenske skuespilleren Tuva Novotny (42) venter barn.

Nyheten bekreftet hun til ELLE, under deres årlige galla, hvor hun møtte opp på rød løper med Pia Tjelta. Hun har hovedrollen i den kommende filmen «Diorama», som Novotny regisserer.

Novotny ville ikke utdype noe mer om graviditeten til magasinet, og uttalte at hun var der for moten.

Tuva har barn fra et tidligere forhold.

Svenske medier har spekulert i om Novotny og skuespiller Alexander Skarsgård (45) er et par. I et nylig intervju med Aftonbladet ville ikke Skarsgård bekrefte eller avkrefte om de var i et forhold.

Novotny er kjent for å snakke meget godt norsk, og har spilt i flere storproduksjoner både i Norge og i utlandet, blant annet «Annihilation», «Eat pray love», «Nobel» og «Blindsone».