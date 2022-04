Ble rørt da soldatene kom med kake

På Meri Mion sin 13-årsdag, 28. april 1945, entret amerikanske soldater hjemstedet San Pietro i Nord-Italia for å krige mot de tyske soldatene.

Mion og familien måtte gjemme seg på loftet over natten, før tyskerne trakk seg tilbake morgenen etter, skriver The Guardian.

Selv om bursdagen til Mion var over, satte moren i gang med å lage en bursdagskake dagen etter. Den satte hun i vinduet til nedkjøling, før den skal ha blitt stjålet av sultne amerikanske soldater.

Emosjonell overrekkelse

Torsdag, 77 år senere, fikk Mion seg en overraskelse da soldater fra det amerikanske forsvaret som er utplassert i Italia, møtte henne med bløtkake i hendene.

Ifølge The Guardian fortalte en emosjonell Mion at hun ikke hadde forventet å få kaken «tilbake», men at hun klart og tydelig kan huske kaken som forsvant da hun var 13.

RØRT: Meri Mion (90) ble tydelig emosjonell da hun fikk overrakt bløtkaken. Foto: Laura Krieder / AP / NTB

– Jeg var overrasket. Men så skjønte jeg at det var de amerikanske soldatene som hadde tatt den, og da ble jeg glad. Det var en fin avslutning, gitt alt de har gjort, sa Mion til den lokale avisen Il Giornale di Vicenza.

Til avisen sier Mion også at hun sliter med å se på dagens bilder fra krigen i Ukraina, fordi de tar henne tilbake til det som skjedde under andre verdenskrig.

Feirer 90-årsdagen

Bløtkaken, med jordbær og små påskeegg, ble overrakt i en seremoni med italienske og amerikanske soldater, og lokale innbyggere.

Mion fortalte at hun vil dele kaken med sine nære for å markere hennes 90-årsdag.

– Jeg skal spise kaken med hele familien min, og minnes en fantastisk dag jeg aldri vil glemme, sa Mion.