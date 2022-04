Tarjei Bø blir pappa

Tarjei Bø delte gladnyheten på Instagram fredag.

– Til høsten skal vi bli bli foreldre, vi. Det er stort, det, skriver 33-åringen.

Høsten 2017 kunne Bø og Simonsen fortelle at de var blitt et par, og i fjor tok de forholdet et steg videre og forlovet seg.

Tarjei Bø tok bronse på sprinten og sølv på jaktstarten under Beijing-OL i vinter. Det var hans første individuelle OL-medaljer.

Bø har tolv individuelle seirer i verdenscupen, og han har tatt 21 VM-medaljer i løpet av karrieren. Elleve av dem er av den edleste valøren.