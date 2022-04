Dolly Parton snur etter nominasjons-trekk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Countrysangeren valgte å trekke seg fra rockehyllest-nominasjon, og fikk svar om at det var for sent. Nå har tonen endret seg.

14. mars annonserte Dolly Parton (76) via et innlegg på Instagram at hun trekker seg fra Rock and Hall of Fame-nominasjonen.



Hvert år innlemmes personer i Rock and Roll Hall of Fame, som er et museum og æresgalleri i Cleveland.

Parton sa at hun var ekstremt smigret, men følte at hun ikke fortjente å være med i konkurransen siden hun aldri har laget et rockealbum.

Tre dager senere svarte organisasjonen at det var for sent for artisten å trekke seg, siden stemmesedlene allerede hadde blitt sendt ut.

Misforstod konseptet

Parton er derfor fortsatt med i konkurransen, og i et radiointervju med NPR kommer det fram at hun hadde misforstått hva institusjonen står for.

– Jeg har alltid trodd at the Rock and Roll Hall of Fame var for folk i rockebransjen. Nylig har jeg funnet ut at det ikke nødvendigvis er det, gjengir musikkmagasinet Rolling Stone.

Videre fortalte sangeren at hun følte på å ta plassen til en som kanskje fortjente nominasjonen mer, siden hun aldri har oppfattet seg selv som en rockeartist.

På spørsmål om hva hun kommer til å gjøre hvis hun vinner og blir innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, svarer Parton:

– Da sier jeg takk og aksepterer det elegant.

Det er likevel ikke første gang legenden har fortalt om misforståelsen. Samme uke som hun valgte å trekke seg, fortalte hun til kanalen Fox at hun hadde lært mer om hyllesten, men at det fortsatt ikke føltes rett.

– Det ville vært som å putte AC/DC i the Country Music Hall of Fame. Det føltes bare litt malplassert for meg.

Konkurrerer mot Eminem

Avstemmingen, hvor juryen består av mer enn tusen artister, historikere og bransjefolk, ble avsluttet denne uken.

I mai avsløres vinnerne, som vil bli hyllet på en innsettelsesseremoni som finner sted i New York.

Blant de andre nominerte i 2022 finner vi Eminem, A Tribe Called Quest, Duran Duran og Lionel Richie, for å nevne noen.