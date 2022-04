Fekk nei fra militæret – da tok Nikolai eit særskilt grep

MYKOLAJIV, UKRAINA (TV 2): Nikolai Karapetian (24) fekk ikkje verve seg til hæren av medisinske årsaker. I staden syklar han no rundt i den bombarderte byen Mykolajiv med medisinsk hjelp til dei svakaste.

I Ukraina strøymer mange til frivillig arbeid. Ukrainsk Røde Kors seier dei har fått 3000 nye frivillige sidan invasjonen starta. Dermed har talet på frivillige dobla seg på desse ni vekene.

I byen Mykolajiv har det oppstått ein liten hær av frivillige - på sykkel.

– Eg leverer mat, medisinar og hygieneartiklar til folk som ikkje får henta det sjølv, som funksjonshemma og eldre, seier Karapetian.

Artilleriet dundrar, Nikolai syklar

Mens han syklar, kan vi høyre fleire ekplosjonar. Dei russiske styrkene har bombardert Mykolajiv sidan krigens første dag.

Russland må ta byen dersom dei skal klare å få bakkestyrker vidare til Svartehavskysten og Ukrainas største havneby Odesa. Mykolajiv har stått imot dei russiske styrkene så langt, men det er venta ein ny offensiv mot regionen etterkvart.

TRUFFET: Dette hotellet i Mykolajiv ble truffet tidlig i krigen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Situasjonen er virkelig ille, men vi held ut på eit vis, seier Karapetian.

– Blir du redd?

– Vel, mennesket er ein skapning som kan bli vant til alt. Eg berre gjer det eg må gjere, seier han, før han susar vidare på sykkelen.

UREDD: Sykkelbudene til Røde kors sykler rundt i byen mens eksplosjoner kan høres i det fjerne. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På vegen syklar han forbi fleire køar der folk ventar på å få vatn. Storbyen har vore utan vatn i to veker sidan vannforsyninga blei bomba.

Nesten halvparten har flykta

Før krigen budde det rundt ein halv million menneske i Mykolajiv, men lokale styremakter reknar med at 40-50 prosent har flykta. Dei gjenverande er avhengig av å få vatn som blir køyrt inn frå andre stader. I tillegg jobbast det på spreng med å grave brønnar rundt om i byen.

– Vatn er eit problem no, seier Tatiana. Ho og barnebarnet Raman (6) har nettopp fylt opp så mange vanndunkar som dei kan bære.

REDD: Tatiana må våge seg ut for å hente vann daglig, fordi vannforsyningen er bombet. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Men vannmangelen er ikkje det verste. Det største problemet er angrepa og bombinga og eksplosjonane. Vi er redde for å gå ut fordi klasebombene kan komme når som helst, seier ho, før ho og barnebarnet løftar vanndunkane for å skynde seg heim.

Som TV 2 tidlegare har vist, skuldar lokale styremakter russiske styrker for å bruke klasevåpen i stort omfang.

Blei redd og ramla

Men Karapetian lar seg ikkje affisere av risikoen. Han har kome fram til sin første pasient.

Ksenya Bambula ligg i senga. Slik ho har gjort sidan krigen starta. Ho fortel at dei russiske angrepa gjorde ho så redd at ho ramla.

– Eg snubla og ramla over dørterskelen då eg høyrde at bombene fall. Det var for skremmande til å forlate leiligheta, seier ho svakt.

– Det går dårleg. Eg kan ikkje komme meg opp.

SENGELIGGENDE: Ksenya Bambula har blitt sengeliggende fordi hun skvatt og falt av lyden av eksplosjoner tidligere i krigen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

No er ho heilt avhengig av å få hjelp frå Røde Kors og deira frivillige. Nikolai Karapetian leverer frå seg hygieneartiklar og mat. Bambula takkar med svak stemme. Så ser ho på oss og samlar krefter for å klare å snakke litt høgare. Ho vil gjerne fortelle oss kven sin feil det er at ho har blitt sengeliggande

– Vel, takk til deg, Putin, seier ho ironisk.

SARKASTISK: Ksenya "takker" Putin for at hun har blitt skadet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Då krigen starta, kunne eg i det minste gå med gåstol. Og så skjedde dette.

Hæren sa nei, blei frivillig i staden

Karapetian må så haste vidare, det er mange som treng hjelp. Han syklar i seks timar, fem dagar i veka. Alt er utan lønn så han lever på sparepengar.

– Og så hjelper familien min til. Vi er ein samansveisa gjeng.

– Kvifor meldte du deg som frivillig?

– Eg forsøkte to gongar å komme inn i hæren, men fekk nei. Så forsøkte eg to gongar å komme inn i heimevernet, men fekk nei der også. Eg har så dårleg syn og skjeler, forklarer han, og tar av brillene for å vise.

Men han ser akkurat godt nok til å kunne sykle.

VIDERE: Nikolai haster vidare til neste oppdrag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Difor begynte eg som frivillig. Eg ville iallfall hjelpe med noko. Alle har eit ansvar for å bidra, seier han, før han kastar seg på sykkelen igjen.

Neste pasient ventar.