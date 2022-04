Pochettinos Mbappé-svar møtt med Ancelotti-latter

– Hundre prosent i begge tilfeller.

Det var svaret til Paris Saint-Germain-trener Mauricio Pochettino, gjengitt av RMC, på spørsmålet om muligheten for at han fortsetter som trener i klubben – og at Kylian Mbappé blir værende i den franske hovedstaden.

Sammen med Erling Braut Haaland er Mbappé fotballens mest ettertraktede spiller, og i fjor sommer ønsket han seg bort fra PSG til nettopp Real Madrid.

PSG nektet å slippe angriperen, men interessen skal ikke ha kjølnet i Madrid.

Da Carlo Ancelotti ble spurt om Pochettinos utspill om at det er svært gode muligheter for at Mbappé forlenger, begynte Real Madrid-treneren å le.

GODT HUMØR: Real Madrid-trener Carlo Ancelotti begynte å le av Mauricio Pochettinos utspill om Kylian Mbappé fremtid. Foto: Skjermdump

– Trenere kan ikke fortelle hele sannheten på pressekonferanser. Dette er helt vanlig, svarte Ancelotti, før han la til at Real Madrid-laget kun tenker på de to neste kampene, først Espanyol og så returkampen mot Manchester City i Champions League onsdag.

Til sommeren kan ikke PSG stå i veien for Mbappé, som går ut av kontrakten sin etter denne sesongen. PSG prøver imidlertid desperat å beholde Mbappé.

Ifølge en rekke medier er Real Madrid svært nær ved å sikre seg Chelsea-stopper Antonio Rüdiger, som også er ute av kontrakt til sommeren.

Pochettino har ett år igjen av kontrakten med PSG, men det spekuleres på at den tidligere Tottenham-manageren kan være ferdig etter sesongen.

Real Madrid kan sikre La Liga-tittelen med ett poeng i den TV 2 Sport 1-sendte kampen mot Espanyol lørdag klokken 16.00.