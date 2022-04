Lar du deg krenke av dette, er det ditt problem

(Innlegget sto først på trykk hos Jeune.no 13.april)

Det har ofte endt opp med at jeg har fått tilsnakk for at jeg ikke har på meg nok klær.

Det begrunner de med uttalelser som: «sånn er bare reglene» eller «få på deg mer tøy eller forlat senteret».

Når jeg har spurt om hvorfor så unnskylder de det med «kroppspress», «hygiene» og at det gjør andre «ukomfortabel» at jeg kler meg slik.

Når jeg spør de hvor grensen går, så har de ikke noe konkret svar. Noen sier magetopp ikke er lov.

Noen sier fire fingre over navlen er for mye. Noen mener en ikke skal vise navlen i det hele tatt, og noen mener at om en kan se deler av ryggen din så blir det for mye.

Hvor mye skal vi skjerme oss fra å se litt hud, og hvor lite skal vi tåle.

Ta en tur på badeland eller stranden – ingen skade skjedd?

Det er ganske spesielt at vi skal skape større mangfold og aksept for alle former i den moderne tiden, men så ender sånne som meg opp med å bli kastet ut fra treningssentre for hvordan jeg kler meg, og noen ganger fordi at noen mener at det å vise en godt trent kropp som min egen, skaper kroppspress.

Alle kropper og former burde være velkommen. I hverdagen så går vi med det vi føler oss komfortabel i, og det som får oss til å føle oss bra.

Hvorfor skal vi ikke kunne gjøre dette også på treningssentre?

Det er ganske hyklersk at jenter får tilsnakk på noen treningssentre for å gå i en kort shorts eller magetopp, og så selger de gjerne nettopp disse klesplaggene ved resepsjonen, og de har ansatte som reklamerer for disse plaggene på senteret.

– Hyklersk at jeg får tilsnakk for å gå kledd slik på treningssentre. Foto: Privat/@elisabethsletten

Sports-bh

Jeg har opplevd at jeg får tilsnakk av ansatte, men jenta ved siden av meg som også går i sports-bh får ikke det. Handler det da om at jeg er for godt trent?

For meg handler det om at jeg skal se musklene jeg trener, og at jeg på den måten får bedre kontakt med dem.

Når jeg trener er jeg i min egen lille boble og kunne ikke brydd meg mindre om hva andre gjør, eller går kledd i på senteret.

Slik burde gjerne flere tenke. Alle har sine grunner til hvorfor de trener. Noen ønsker å få en bedre helse, bli sterkere, eller bare se bedre ut. Ingenting av dette er feil.

Vi er ikke på moteshow, og skal ikke gi terningkast på treningsoutfiten. Det er ikke derfor jeg, og mange andre, kler oss slik.

Ingen blir lykkelig bare av å ha en fin kropp eller en fin sixpack.

Stol på meg, det er mange som ønsker at de hadde både mer, eller mindre fett på kroppen, uansett hvor fin kropp de har fra før.

De aller fleste blir stort sett aldri helt fornøyd. Det er ikke slik at vi kler oss slik for at folk skal stirre på oss, eller for å «brife» slik som noen folk tror.

Det at noen føler seg dårlige, eller føler på kroppspress fordi noen andre viser litt hud, mage, lår eller armer, er etter min mening bare tull.

Kroppspress

I Norge må vi bli flinkere på å skryte av hverandre, samt løfte hverandre opp. Vi må ikke bry oss så mye om at vi skal være A4-mennesker, å kle oss etter treningssentrene sine regler og hva de synes er greit.

Vi må ikke bli så lett krenket og snakke ned de som legger ned hardt arbeid og innsats for å bli bedre.

La det heller motivere i stedet for å tenke på det som kroppspress.

Problemet med klesreglene er at en ikke blir inkludert og kastet ut, om en skulle være så syndig å vise litt mage, eller om en skulle finne på å ta på seg den sports-bhen du liker så godt og føler deg komfortabel i.

Istedenfor at vi skal lære oss å bli mer positive til egen kropp, og normalisere ulike kropper, så blir en oppfordret til å skjule den bak mer klær av flere treningssentre.

Disse klesreglene’ minner meg om da jeg gikk på privat kristen skole i USA for 10 år siden. Jeg trodde vi levde i 2022? Treningsklær som selges verden over og i Norge, er ikke akseptert på x-antall treningssentre. Dette er bare flaut.

Hårsåre

Jeg mener vi må slutte å være så hårsåre.

Det å føle seg ukomfortabel og krenket over hvordan andre kler seg, ligger i ens eget hode og ens egen usikkerhet.

Alle skal være velkomne. En skal få gå i det en vil, og vi må bli flinkere til å være stolte av oss selv, og ikke minst gi hverandre skryt.

Hvis det er treningssentre som virkelig fortsatt ønsker å fortsette med kleskoden til private kristne skoler fra USA, så får de også ha dette tydelig markedsført på nett og på senteret, og så får de stå i det.

Drit i å komme bort 45 minutter inne i en økt for å be om at vi må kle mer på oss.

Jeg må legge til at folk ofte sier «det er lett for deg å si som er så godt trent og muskuløs’», men det finnes flere 1000 mennesker som jeg synes ser enda bedre ut enn meg selv.

De har større muskler, finere rumpe og er sterkere.

Men jeg ber ikke de kle på seg, eller stoppe med det de driver med, fordi jeg blir krenket eller føler på kroppspress.

Jeg får motivasjon av å se hva de får til.

En av mine følgere sa det så fint en gang: «Det å be en bodybuilder om å kle på seg på gymmet, er som å be en fotballspiller slutte å trikse med ballen bare fordi det oppfattes som selvskryt».

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no