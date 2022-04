Minst ti drept i eksplosjon i moské i Kabul

Minst ti mennesker er drept og mange er såret i en eksplosjon under fredagsbønnen i Khalifa-moskeen i Kabul, ifølge innenriksdepartementet i Afghanistan.

Ifølge departementet er 15 såret i eksplosjonen, men lokale medier melder om langt flere.

Den afghanske nettavisen Kocha siterer meldinger om over 300 sårede og drepte, men understreker at tallet ikke er bekreftet. Andre lokale medier melder at Istiqlal-sykehuset i nærheten er overfylt og ikke lenger kan ta imot sårede.

Taliban-soldater har sperret av området rundt sufi-moskeen og sykehuset og journalister får ikke tilgang.

Det er ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen, men den ytterliggående islamistgruppen IS har gjennomført en rekke bombeangrep mot sjiamuslimske mål i Afghanistan de siste månedene.

Ifølge ubekreftede meldinger skal taket på moskeen ha rast sammen i fredagens eksplosjon.

